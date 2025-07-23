İran, İsrail'in Gazze Saldrılarını Kınadı

TAHRAN, 23 Temmuz (Xinhua) -- İran, Gazze'de Filistinlileri öldüren ve bölge halkını gıda, su, ilaç ve diğer günlük ihtiyaçlardan mahrum bırakan İsrail'i sert bir dille kınadı.

Dışişleri Bakanlığı'ndan salı günü yapılan açıklamada İsrail'in işlediği "korkunç suçlar" nedeniyle Gazze'deki insani felaketin daha da kötüleşmesinden duyulan derin endişe dile getirildi.

Bakanlık, uluslararası topluma ve Batı Asya bölgesindeki ülkelere "soykırımı durdurmak ve mazlum Filistinlilerin çektiği acı ve sıkıntıları azaltmak" üzere vakit geçirmeksizin etkili ve kararlı adımlar atma çağrısı yaptı.

Açıklamada İsrail'in Gazze'deki "insanlık dışı kuşatmaya, yerinden edilmiş insanların barındığı merkezleri acımasızca bombalamaya ve insani yardım dağıtılan yerleri aç ve susuz insanların hedef alınarak toplu şekilde öldürüldüğü tuzaklara dönüştürmeye devam etmesi, İsrail ve destekçilerinin acımasızlık ve gaddarlığının göstergesidir" denildi.