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- İran: " İsrail'in saldırısı hiçbir hasara yol açmadı"

TAHRAN - İran ordusu komutanlarından Siyaveş Mihendust, "Söz konusu patlama sesi İsfahan'daki hava savunma sisteminin tanımlanamayan şüpheli bir cisme yönelik açtığı ateş sonucu gerçekleşti ve saldırı hiçbir hasara yol açmadı" dedi.

İran'ın İsfahan eyaletinin kuzeydoğusunda yerel saatle 04.00'da patlama sesi duyuldu. İsfahan Havalimanı ve İran ordusuna ait Şikari 8'inci Ana Jet Hava Üssü'ne yönelik bir dizi insansız hava araçları ile saldırı düzenlendi. İran devlet televizyonu, hava savunma sistemlerinin devreye girdiğini ve saldırının engellendiğini duyurdu. İran ordusu komutanlarından Siyaveş Mihendust ise saldırıya ilişkin yaptığı açıklamada, "Söz konusu patlama sesi İsfahan'daki hava savunma sisteminin tanımlanamayan şüpheli bir cisme yönelik açtığı ateş sonucu gerçekleşti ve saldırı hiçbir hasara yol açmadı" dedi.

İran Uzay Kurumu Sözcüsü Hüseyin Dalirian ise İran'a yapılan saldırıda kullanılan İHA'ların kısa menzilli olduğunu belirterek, bu İHA'ların İran içerisinden havalanmış olabileceğini aktardı.