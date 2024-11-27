İran, İsrail- Lübnan Arasındaki Ateşkesten "Memnun" Olduğunu Bildirdi - Son Dakika
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İran, İsrail- Lübnan Arasındaki Ateşkesten "Memnun" Olduğunu Bildirdi

İran, İsrail- Lübnan Arasındaki Ateşkesten "Memnun" Olduğunu Bildirdi

İran Dışişleri Bakanlığı, Lübnan ve İsrail arasındaki ateşkesin sağlanmasını olumlu karşıladıklarını ve İsrail'in Lübnan'daki “saldırganlığının” sona ermesinden memnun olduklarını bildirdi.

27.11.2024 12:42
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(ANKARA) - İran Dışişleri Bakanlığı, Lübnan ve İsrail arasındaki ateşkesin sağlanmasını olumlu karşıladıklarını ve İsrail'in Lübnan'daki "saldırganlığının" sona ermesinden memnun olduklarını bildirdi.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Esmaeil Baghaei, İsrail ile Hizbullah arasındaki ateşkesin ardından İran medyasına yaptığı açıklamada, İran'ın "Lübnan hükümeti, ulusu ve direnişine olan güçlü desteğini" belirtti. Baghaei, İran'ın İsrail'in Lübnan'daki "saldırganlığının" sona ermesini memnuniyetle karşıladığını vurguladı.

İran medyasının haberinde, İran'ın, Gazze ve Lübnan'a yönelik savaşın derhal durdurulması gerektiği konusunda sürekli tutumundan ve bu hedefe ulaşmak için son 14 ayda kapsamlı diplomatik hamlelerinden bahsedildi. Haberde, şu ifadeler kaydedildi:

"ABD ve bazı Avrupa hükümetlerinin de tam desteğiyle birlikte siyonist rejimin savaş çığırtkanlığı ve suçlarının sonucu, 60 bin masum insanın şehit olması, 120 bin kişinin yaralanması, 100'den fazla kişinin yerinden edilmesi olmuştur. Bunun yanı sıra, Filistin ve Lübnan'ın mazlum halklarının üç buçuk milyonu, Gazze Şeridi ve Lübnan'da hayati altyapıların büyük ölçüde tahrip edilmiştir."

Öte yandan, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, daha önce ateşkes anlaşmasının uygulanmasının ana nedenlerinden biri olarak "İran tehdidini" göstermiş ancak daha fazla ayrıntı vermemişti.

Husiler de ateşkes kararını destekliyor

Husilerin Sözcüsü Abdul Salam Salah, "Hizbullah'ın ve Lübnan halkının acımasız İsrail saldırganlığı karşısındaki kararlılığını" överek, Husilerin, Hizbullah'ın "tercihlerine güvendiğini" belirtti. Salah, konuya ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Düşman İsrail, hain suikast suçları karşısında kırılmayan sağlam bir direnişle karşılaşmasaydı, ateşkese boyun eğmez ve kabul etmezdi. Hizbullah, siyonist düşmanı ve onun Amerikalı destekçisini Lübnan'ın güvenliğini, egemenliğini ve bağımsızlığını koruyacak şekilde bir ateşkes anlaşmasına doğru hareket etmeye zorlayana kadar nicelik ve nitelik olarak tırmanan cihatçı operasyonlarında mükemmelleşti"

Husiler, İsrail'in Gazze'ye yönelik savaşını protesto etmek için İsrail hedeflerine ve Yemen yakınlarındaki uluslararası nakliye hatlarındaki gemilere saldırılar düzenlemişti.

Kaynak: ANKA

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