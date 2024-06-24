İran, Kanada ordusunu terör kurumu ilan etme önergesi sundu - Son Dakika
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İran, Kanada ordusunu terör kurumu ilan etme önergesi sundu

İran meclisine sunulan bir önergeye göre, İran hükümeti Kanada ordusunu ve Kanada hükümetiyle bağlantılı silahlı kuvvetleri ve güvenlik güçlerini 'terörist' ilan etmeyi planlıyor. Bu önerge, Kanada'nın İslam Devrim Muhafızları Ordusu'nu 'terör' örgütü ilan etmesine tepki olarak sunuldu.

24.06.2024 12:10
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TAHRAN, 24 Haziran (Xinhua) -- İran meclisine, hükümete Kanada ordusunu "terör" kurumu ilan etme yükümlülüğü getiren bir önerge sunuldu.

İran'ın resmi haber ajansı IRNA'nın bildirdiğine göre Pazar günü başkent Tahran'da açık oturumda sunulan önerge, Kanada hükümetinin Çarşamba günü İslam Devrim Muhafızları Ordusu'nu "terör" örgütü ilan etmesine tepki olarak sunuldu.

Önergeye göre İran hükümeti Kanada ordusunu ve Kanada hükümetiyle bağlantılı silahlı kuvvetleri ve güvenlik güçlerini "terörist" ilan edecek.

IRNA'ya göre oturum sırasında İran meclisinin 250 üyesi, Kanada hükümetinin Devrim Muhafızları Ordusu'nu kara listeye alma şeklindeki "düşmanca" hamlesini kınayan bir bildiriye imza attı.

Kanada Kamu Güvenliği Bakanı Dominic LeBlanc Çarşamba günü ülkenin, Devrim Muhafızları Ordusu'nu "terör grubu" ilan eden kararını duyurmuştu.

Kaynak: Xinhua

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Son Dakika Güncel İran, Kanada ordusunu terör kurumu ilan etme önergesi sundu - Son Dakika

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