İran, Lübnan'a Mutabakat Zaptı Detaylarını Aktardı - Son Dakika
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İran, Lübnan'a Mutabakat Zaptı Detaylarını Aktardı

İran, Lübnan\'a Mutabakat Zaptı Detaylarını Aktardı
16.06.2026 11:04
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İran Dışişleri Bakanı Erakçi, Lübnan yetkililerine ABD ile yapılan mutabakatı açıkladı.

TAHRAN, 16 Haziran (Xinhua) -- İran Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Erakçi, Lübnanlı yetkililere İran ve ABD arasında imzalanan mutabakat zaptının ayrıntıları hakkında bilgi verdi.

İran Dışişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan açıklamaya göre Erakçi pazartesi günü Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn ve Meclis Başkanı Nebih Berri ile ayrı ayrı telefon görüşmeleri yaparak, mutabakat zaptının Lübnan'ı ilgilendiren maddelerini aktardı.

Ülkesinin savaşı sona erdirmeye ve Lübnan'a yönelik saldırıları durdurmaya yönelik çabalarını ve bu konudaki kararlılığını vurgulayan Erakçi, mutabakat zaptı hükümlerinin uygun şekilde uygulanmasında ABD'nin sorumluluğuna dikkat çekti.

Bakan ayrıca İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarının tamamen durdurulması gerektiğinin altını çizdi.

Lübnan Cumhurbaşkanı ve Meclis Başkanı ise mutabakat zaptının hükümlerini memnuniyetle karşıladıklarını belirterek, Lübnan'ın istikrarı ve güvenliğinin, bölgedeki istikrarın sağlanmasına yönelik her türlü ciddi girişimin ayrılmaz bir parçası olduğunu ifade etti.

ABD, Pakistan ve İran pazartesi günü erken saatlerde yaptıkları açıklamalarda, haftalar süren müzakerelerin ardından savaşın sona erdirilmesine ilişkin mutabakat zaptının nihai hale getirildiğini ve metnin cuma günü İsviçre'de resmen imzalanacağını duyurmuştu.

Kaynak: Xinhua

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Son Dakika Güncel İran, Lübnan'a Mutabakat Zaptı Detaylarını Aktardı - Son Dakika

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