İran: Lübnan'daki Patlamalar Katliamdır

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İran, Lübnan'da çağrı cihazlarının patlatılmasını "Lübnan vatandaşlarını hedef alan katliam örneği" olarak niteledi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, yaptığı yazılı açıklamada, Lübnan'daki terör eylemlerinin, başta uluslararası insancıl hukuk olmak üzere uluslararası hukuka aykırı olduğunu belirtti.

Olayı, "Lübnan vatandaşlarını hedef alan katliam örneği" olarak niteleyen Kenani, İsrail'in, Filistin ile Lübnan başta olmak üzere bölgedeki terör eylemleriyle bölgeyi, uluslararası barış ve küresel güvenliği tehdit ettiğini vurguladı.

İranlı Sözcü, "Bu nedenle bu rejimin terör eylemleri ve onun yol açtığı tehditlerle yüzleşmek açık bir zorunluluktur. Uluslararası toplum, suçlu siyonist yetkililerin işledikleri suçlara karşılık cezasız kalmasıyla başa çıkmak için derhal harekete geçmelidir." ifadelerini kullandı.

Lübnan hükümeti ve halkına taziye ve dayanışma dileklerini ifade eden Kenani, patlamalarda yaralanan İran'ın Beyrut Büyükelçisi Mucteba Emani dahil olmak üzere tüm yaralılar için şifa diledi.

Kenani, İran'ın Lübnan'a her türlü yardımı sağlamaya hazır olduğunu ifade etti.

Çağrı cihazlarının patlatılması

Lübnan'da Hizbullah unsurlarının kullandığı çağrı cihazlarında eş zamanlı patlamalar yaşandı.

Sağlık Bakanlığı, ülke genelinde Hizbullah unsurlarının kullandığı çağrı cihazlarının patlatılması sonucu biri çocuk 9 kişinin hayatını kaybettiğini, 200 kadarı ağır yaklaşık 2 bin 800 kişinin yaralandığını açıkladı.

Patlamalarda İran'ın Beyrut Büyükelçisi Mucteba Emani'nin de yaralandığı bildirildi.

İsrail'den konuyla ilgili henüz bir açıklama gelmedi.

İsrail-Lübnan sınırında 8 Ekim 2023'ten bu yana süren çatışmalarda son günlerde gerilimin arttığı gözlemleniyor.