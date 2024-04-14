İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, dün gece İsrail'e gerçekleştirdikleri insansız hava aracı (İHA) saldırısının, Suriye'deki İran konsolosluğuna düzenlenen saldırının cevabı olduğunu söyledi.
Kalibaf, İran Meclisi'nde milletvekillerine hitaben yaptığı konuşmada, Devrim Muhafızları Ordusu tarafından İsrail'e düzenlenen saldırıyı değerlendirdi.
"İsrail'e askeri hamle, diplomatik misyonlarımıza saldırıya cevaptı ve Birleşmiş Milletler kurallarına uygundu." ifadesini kullanan Kalibaf, İsrail veya ona destek veren ülkelerin "hata" yapması durumunda İran'ın daha kararlı bir şekilde karşılık vereceğini kaydetti.
Meclis'te hazır bulunan milletvekilleri ABD ve İsrail aleyhine sloganlar attılar.
İran-İsrail gerilimi
İsrail, İran'ın Şam'daki konsolosluk binasına 1 Nisan'da hava saldırısı düzenlemişti. Saldırıda, İran Devrim Muhafızları Ordusundan 2'si general rütbesinde toplam 7 kişi ölmüştü.
İran, İsrail'in konsolosluk saldırısının ülkesinin topraklarına saldırı anlamına geldiğini ve misillemede bulunacaklarını duyurmuştu. İsrail ise İran'ın saldırısına karşılık vereceğini bildirmişti.
İran dün İsrail'e yüzlerce kamikaze insansız hava aracı, balistik ve seyir füzesiyle saldırı başlatmıştı.
İran, bazı askeri hedeflerin vurulduğunu, İsrail ise saldırıların çoğunun hava savunma sistemlerince önlendiğini ancak güneydeki bir askeri üsse füze isabet ettiğini açıklamıştı.
Son Dakika › Güncel › İran Meclis Başkanı: İsrail'e yapılan saldırı, İran konsolosluğuna yapılan saldırının cevabıdır - Son Dakika
Amazon Prime Video, Fallout oyunlarına dayanan yeni uyarlama dizisini yayınladı. İlk sezonuyla büyük beğeni toplayan dizi, kıyamet sonrası dünyasını ve ilgi çekici karakterleriyle izleyicileri etkiledi. Dizi, oyuncu kadrosu ve yüksek puanlarıyla dikkat çekiyor. Ayrıca, dizinin ilk bölümü Twitch üzerinden ücretsiz olarak izlenebildi. Fallout hayranları tarafından heyecanla beklenen dizi, oyunun ruhunu ve atmosferini başarılı bir şekilde yansıtıyor. İkinci sezon için de büyük beklentiler bulunuyor.
Citroen, Basalt Vision adını verdiği yeni nesil SUV aracını resmi olarak piyasaya sürmeye hazırlanıyor. C3 serisine oldukça benzediği belirtilen modelin, şimdiden segmentinde iyi bir satış başarısı yakalaması bekleniyor. Araç dinamik dizaynına rağmen son derece konforlu bir sürüş deneyimi de vadediyor. Citroen Basalt Vision, Güney Amerika ve Hindistan pazarlarında satışa sunulacak olup, diğer ülkelerde farklı isimlerle veya küçük değişikliklerle kullanıcılarla buluşacak. Araç, 21 Ağustos 2024 tarihinde resmi olarak satışa sunulacak.
Netflix'te yayınlanan Avatar dizisinin popülerliğini yeniden kazanması üzerine, Paramount tarafından Aang: The Last Airbender adlı yeni bir film yapılacağı duyuruldu. Film tamamen animasyon şeklinde olacak ve Dave Bautista baş kötü karakteri canlandıracak. Yapımın yönetmenliğini Lauren Montgomery üstlenecek ve 10 Ekim 2025'te vizyona girecek.
vivo'nun yeni modeli X100 Ultra, kamerasıyla mobil sektörün devleriyle yarışacak ve daha uygun fiyatıyla dikkat çekecek. Cihazın teknik detayları tam olarak belli olmasa da, Quad HD+ çözünürlüğünde AMOLED ekran ve Snapdragon 8 Gen 3 işlemci gibi özelliklerle geleceği söyleniyor. vivo'nun bu yeni nesil akıllı telefonu ne kadar başarılı olacak, kullanıcıların beklentilerini karşılayabilecek mi, merak konusu.
Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde meydana gelen kazada, mısır silajı yüklü bir tır yan yattı ve mısırlar yola saçıldı. Sürücü kazayı hafif yaralanmadan atlattı ve kaza nedeniyle karayolu trafiğe kapatıldı. Tır dorsesi çekici yardımıyla kurtarıldıktan sonra karayolu tekrar trafiğe açıldı. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.
Erzurum Uluslararası Öğrenci Derneği (ERULDER), gönüllülük esasıyla on yıldır uluslararası öğrencilere hizmet veriyor. Ramazan Bayramı'nda da öğrencileri yalnız bırakmayan dernek, iftar yemeği düzenledi ve evde kalan öğrencilere gıda yardımında bulundu. Ayrıca, yurt borcunu ödeyemeyen ve maddi durumu iyi olmayan öğrencilere nakdi yardım yapıldı. Toplamda 238 bin liralık ayni ve nakdi yardım öğrencilere ulaştırıldı. ERULDER, uluslararası öğrencilere yönelik çalışmalarını artırarak devam ettireceğini belirtti.
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir şüpheli, pompalı tüfekle bir kasap dükkanına ateş açtı. Olayda 1 kişi yaralanırken, polis ekipleri şüpheliyi kısa sürede yakaladı. Yaralı, hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, bir otomobil şarampole yuvarlandı ve 2 kişi yaralandı. Kazada yaralananlar, sağlık ekipleri tarafından Gölbaşı Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.
Bursa'da hızla ilerleyen motosiklet sürücüsü, aynı istikamette seyir halindeki ekskavatöre çarptı. Kazada, 27 yaşındaki sürücü ağır yaralandı. Kaza sonucunda motosiklet hurdaya dönerken, yaralı sürücü ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan sürücünün hayati tehlikesi devam ediyor. Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.
Sizin düşünceleriniz neler ?