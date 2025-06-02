İran Nükleer Müzakerelerde Uranyum Hakkını Vurguladı - Son Dakika
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İran Nükleer Müzakerelerde Uranyum Hakkını Vurguladı

02.06.2025 16:48
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İran Dışişleri Bakanı Erakçi, nükleer anlaşma için uranyum zenginleştirme hakkına saygı şartı koydu.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, ABD ile nükleer müzakerelerde ülkesinin uranyum zenginleştirme hakkına saygı gösterilmeden anlaşmanın mümkün olmayacağını belirtti.

İran resmi ajansı IRNA'ya göre, Kahire'ye giden Dışişleri Bakanı Erakçi, Mısırlı mevkidaşı Bedr Abdulati ile bir araya geldi.

Görüşme sonrasında düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Erakçi, İran ve Mısır'ın bölgedeki köklü medeniyete sahip iki büyük ülke olduğunu belirterek, "İki ülke, bölgede barış, güvenlik, kalkınma ve ilerlemenin sağlanmasında önemli rol oynamaktadır. Bunlar, iki ülke yetkililerinin ilişkileri, siyasi istişareleri, ekonomik ve siyasi işbirliğini her alanda geliştirme iradesini gösteriyor" dedi.

İran ve Mısır'ın ilişkileri geliştirme konusunda kararlı olduğunu dile getiren Erakçi, "Ayrıca, iki ülke arasındaki ilişkilerin gelişmesinin önünde şu anda önemli hiçbir engel bulunmadığını ve bazı engellerin de yakın zamanda ortadan kaldırılması kararı aldık. Bu önümüzdeki birkaç hafta içinde gerçekleşebilir. İlişkilerin geliştirilmesinin önü her zamankinden daha açık. Görüşmelerin devam etmesi ve siyasi istişarelerin devam etmesi hususunda mutabık kaldık. Ayrıca iki ülke arasındaki ticaret hacminin artırılması ve turizm ilişkilerinin de başlatılıp genişletilmesi hususunda mutabık kaldık." şeklinde konuştu.

Mısırlı mevkidaşıyla bölgesel konular ve Filistin meselesini de görüştükleri aktaran Erakçi, "İran, Gazze Şeridi'nde derhal ve kalıcı bir ateşkes çağrısında bulunuyor." diye konuştu.

Yemen'deki Husilerin Gazze'de İsrail'in sürdürdüğü soykırıma karşı Kızıldeniz'de yürüttüğü eylemlere hak verdiklerini dile getiren Erakçi, şöyle devam etti:

"Yemen halkının arzusu Filistin ve Gazze halkını desteklemek ve savunmak. Ateşkes sağlanması halinde Kızıldeniz'deki operasyonlarının durdurulacağını açıkça ifade ettiler. Bu operasyonlar İsrail gemilerine ve İsrail'e giden gemilere yöneliktir. Biz bölgede barış ve huzurun sağlanmasını destekliyoruz ve bölgesel sorunların diyalog yoluyla çözülmesini umuyoruz."

İran ile ABD arasındaki müzakerelerde ABD Başkanı Donald Trump'ın Tahran'a gönderdiği nükleer anlaşma teklifinin taslağına da değinen Erakçi, "ABD'nin önerdiği teklifin unsurlarına uygun cevabı yakında vereceğiz. Bu yanıt İran'ın tutum, ilke ve çıkarları temelinde olacak ve milletin haklarını koruyacaktır. İran'ın zenginleştirme hakkına saygı gösterilmeden kesinlikle bir nükleer anlaşma olmayacak." ifadelerini kullandı.

Mısır Dışişleri Bakanı Abdulati

Mısır Dışişleri Bakanı Abdulati ise Filistin sorunun bölgedeki "çatışmanın özü" olduğunu ifade etti.

Filistin meselesinde adil bir çözüm bulunmadan Orta Doğu'da güvenlik ve istikrarın sağlanmasının söz konusu olamayacağını dile getiren Mısır Dışişleri Bakanı, İranlı mevkidaşıyla yaptığı görüşmede, "Gazze'de derhal ateşkes sağlanmasının, insani yardımların kesintisiz şekilde bölgeye ulaştırılmasının ve esirlerin serbest bırakılmasının büyük önem taşıdığını" vurguladığını belirtti.

Ülkesinin, Umman arabuluculuğunda Tahran ile Washington arasında yürütülen nükleer müzakereleri desteklemeye hazır olduğunu ifade eden Abdulati, görüşmelerin "bölgede gerilimi düşürmek ve durumun kontrolden çıkmasını önlemek için önemli bir fırsat" olduğunu kaydetti.

Abdulati ayrıca "Orta Doğu'nun nükleer silahlardan ve kitle imha silahlarından arındırılması, Mısır dış politikasının önceliklerinin başında geliyor." diye konuştu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İran Nükleer Müzakerelerde Uranyum Hakkını Vurguladı - Son Dakika

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