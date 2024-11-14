İran Nükleer Programına Sert Yanıt - Son Dakika
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İran Nükleer Programına Sert Yanıt

İran Nükleer Programına Sert Yanıt

İran, UAEA'dan gelen aleyhte kararlar için kararlı bir karşılık vereceğini duyurdu.

14.11.2024 14:46
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İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Muhammed İslami, Batılı ülkelerin İran'ın nükleer programı konusunda Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Yönetim Kurulu'nda herhangi bir aleyhte kararına derhal karşılık vereceklerini söyledi.

İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı İslami, UAEA Başkanı Rafael Mariano Grossi ile Tahran'da bir araya geldi.

Görüşme sonrasında düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan İslami, Grossi ile görüşmelerin her zaman verimli olduğunu bugün de etkili ve verimli görüşme gerçekleştirdiklerini belirtti.

Özellikle Batılı ülkelerin Gazze ve Lübnan'da soykırım ve savaş suçları işleyen İsrail'i desteklediği bu dönemde UAEA ile İran arasındaki görüşmelerin önemli olduğuna dikkati çeken İslami, ülkesinin barışçıl nükleer programını sürdürdüğünü ifade etti.

Batılı ülkelerin UAEA Yönetim Kurulu'nda İran aleyhinde bir karar çıkartma ihtimalinin sorulması üzerine İslami, "İran'ın nükleer programına karşı herhangi bir müdahaleci kararın kararlı bir yanıtla karşılanacağını vurguladık." dedi.

"İran nükleer programında açık olmalıdır"

UAEA Başkanı Grossi ise Tahran'daki temaslarını mevcut karmaşık durumda gerçekleştirmesi nedeniyle önemli olduğunu belirterek, "Bölgedeki ciddi koşulların farkındayız ve bu ziyareti başarılı kılma misyonuyla bu görevi kabul ettik. UAEA ve İran uzun süredir çalışıyor ve iyi ve sürekli görüşmelerimiz var. Şimdi, çabalarımızın meyvesini vereceğini göstermek için somut bir sonuca ulaşmamız gereken önemli bir an." diye konuştu.

İran'ın nükleer programında açık olması gerektiğini söyleyen Grossi, bunun tüm ülkeler için geçerli olduğunu ifade etti.

Grossi, mevcut durumun gergin olduğunu ancak çözüm imkanlarının da bulunduğuna dikkati çekti.

İsrail'in nükleer tesislere saldırı tehditleri

İsrail'in İran'ın nükleer tesislerine saldırı tehditlerine dair soruya Grossi, "Bu tesislere saldırmak uluslararası hukuka göre yasa dışıdır. Bir çözüm bulabileceğimizi ve bu yönde yorulmadan çalışmamız gerektiğini düşünüyorum." dedi.

İran'ın bazı müfettişlerin atamalarını iptal etmesine değinen Grossi, bu konuya çözüm bulunması gerektiğini belirtti.

ABD'de 2018'de nükleer anlaşmadan ülkesini tek taraflı çeken Donald Trump'ın yeniden başkan seçilmesinin İran ile ABD arasında yaşanabilecek muhtemel gerilimlere ilişkin soruya da şöyle cevap verdi:

"Uluslararası gerilimler nedeniyle diplomasinin alanı daraldı ve bu durumda yeni ABD hükümetine ve uluslararası topluma çözüme dayalı ilerleme sağlanacağını göstermek için pratik adımlar atabiliriz."

Tahran'a dün gelen Grossi, Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile de bir araya gelecek.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Diplomasi, Orta Doğu, Politika, Güvenlik, tahran, Güncel, Dünya, İran, Son Dakika

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