İran Ordusu'ndan Kamikaze İHA Saldırıları - Son Dakika
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İran Ordusu'ndan Kamikaze İHA Saldırıları

İran Ordusu\'ndan Kamikaze İHA Saldırıları
16.07.2026 08:41
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İran, Kuveyt ve Bahreyn'deki ABD üslerine insansız hava aracı saldırıları düzenledi.

İran ordusu, ABD askerlerine ve uçaklarına ev sahipliği yapan Kuveyt ve Bahreyn'deki üslere ve merkezlere kamikaze İHA'larla saldırı düzenlediğini duyurdu.

İran ordusundan yapılan yazılı açıklamada, "İran ordusu, Yıldırım Operasyonu'nun onuncu aşamasında, birkaç saat önce Kuveyt ve Bahreyn'deki terörist ABD ordusunun radar ve savunma sistemlerini yıkıcı insansız hava araçlarıyla hedef aldı." ifadelerine yer verildi.

Saldırılar kapsamında, Kuveyt'teki Ali es-Salem Üssü'nde ABD ordusuna ait radar sistemleri, Patriot hava savunma sistemleri ve yakıt depolarının hedef alındığı kaydedildi.

Bahreyn'deki Şeyh İsa Üssü'nde bulunan "Super Hawk" radarlar ve Patriot sistemleri dahil olmak üzere iletişim ve radar sistemlerinin İHA saldırılarıyla hedef alındığı belirtildi.

ABD uçak destek birimlerinin de bulunduğu Bahreyn'deki üssün ayrıca İran ordusu ve Devrim Muhafızları tarafından gerçekleştirilen İHA ve füze saldırılarında ciddi hasar gördüğü öne sürüldü.

Kaynak: AA

Amerika Birleşik Devletleri, İnsansız Hava Aracı, İhlas Haber Ajansı, Orta Doğu, Güvenlik, Politika, Savunma, Bahreyn, Kuveyt, Güncel, Dünya, İran, Son Dakika

Son Dakika Güncel İran Ordusu'ndan Kamikaze İHA Saldırıları - Son Dakika

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