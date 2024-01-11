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İran petrol tankerine askeri müdahale

Geçen yıl ABD tarafından el konulan bir petrol tankerinin, Umman Körfezi'nde İran askerleri olduğu düşünülen askeri üniformalı ve silahlı kişiler tarafından müdahale edilerek İran kıyılarına yönlendirildiği bildirildi. Tankerin daha önce ABD tarafından el konulan ve adı değiştirilen bir tanker olduğu belirtildi. ABD, İran petrolünü taşıyan gemilere müdahale ediyor.

İran petrol tankerine askeri müdahale
11.01.2024 - 15:55,  Güncelleme: 15:57
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İran petrolünü taşıdığı için geçen yıl ABD tarafından el konulan bir petrol tankerinin, Umman Körfezi'nde İran askerleri olduğu düşünülen askeri üniformalı ve silahlı kişiler tarafından müdahale edilerek İran kıyılarına yönlendirildiği bildirildi.

Birleşik Krallık Deniz Ticareti Operasyonlarından (UKMTO) yapılan açıklamaya göre, Umman Körfezi'nde bir petrol tankeri askeri üniformalı ve silahlı kişiler tarafından ele geçirildi.

Umman'ın Sohar kenti kıyısının yaklaşık 50 deniz mili açıklarında meydana gelen olay sırasında askeri tarzda siyah üniformalar ve siyah maskeler giyen 4-5 silahlı "yetkisiz" kişi tarafından bir petrol tankerine çıkarma yapıldı.

Söz konusu petrol tankeriyle irtibatın kesildiği ve İran kıyılarına yönlendirildiği aktarıldı.

Öte yandan tanker izleme şirketi "TankerTrackers"ın X sosyal medya platformundan konuyla ilgili yapılan açıklamada, İran'a doğru yönlendirilen tankerin daha önce ABD tarafından İran petrolü taşıdığı için el konulan ve daha sonra adı "St Nikolas" olarak değiştirilen "Suez Rajan" petrol tankeri olduğu belirtildi.

İranlı yetkililerden konuyla ilgili henüz açıklama yapılmadı.

ABD, İran'a ait petrol tankerine el koyup taşıdığı petrolü satmıştı

İran'a ait yaklaşık 1 milyon varil petrol taşıyan Marshall Adaları bandıralı "Suez Rajan" tankerine nisan sonlarında Afrika'nın güneyindeki sularda ABD donanması tarafından el konulmuştu. ABD, Teksas kıyılarına çektiği tankerin taşıdığı İran'a ait petrolü daha sonra satmıştı.

ABD yönetimi, İran'a tek taraflı uyguladığı yaptırımları gerekçe göstererek Tahran'ın uluslararası petrol ticaretini yasa dışı kabul ediyor ve bu kapsamda İran petrolünü taşıyan gemilere müdahale ediyor.

Kaynak: AA
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