ABD-İsrail-İran Savaşı Körfez Enerji Üretimini Vurdu
Üye Girişi
Son Dakika Logo

ABD-İsrail-İran Savaşı Körfez Enerji Üretimini Vurdu

11.04.2026 21:00
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD-İsrail'in İran'a karşı yürüttüğü savaş, Suudi Arabistan ve Katar'ın enerji üretim kapasitesinde ciddi kayıplara yol açtı. Petrol ve gaz tesislerinin hedef alınması, küresel enerji fiyatlarını yükseltti ve uzun vadede dünya ekonomisi üzerinde olumsuz etkilere yol açması bekleniyor.

ABD- İsrail'in İran'a karşı yürüttüğü savaş sırasında Suudi Arabistan ve Katar'ın üretim kapasitesi ciddi zarar gördü. Altı hafta süren İran savaşı, dünyanın en zengin enerji bölgesinin kalbini vurdu. Tarafların karşılıklı saldırılarında petrol ve gaz tesisleri hedef alınırken, yükselen yakıt fiyatları küresel ölçekte yeni bir enerji şokunu tetikledi. İngiliz Financial Times gazetesinde bugün yayımlanan habere göre, iki haftalık kırılgan bir ateşkes sürecinde toz duman dağılmaya başlarken, hasarın boyutu daha net ortaya çıkıyor. Bu durumun dünya ekonomisi üzerinde uzun vadeli etkiler yaratması bekleniyor.

Dünyanın en büyük petrol ihracatçısı olan Suudi Arabistan, üretim kapasitesinde ciddi kayıplar yaşadığını açıkladı. Katar ise sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) üretiminin yaklaşık beşte birini kaybettiğini ve bunun yeniden eski seviyesine gelmesinin yıllar alacağını belirtti. Bölgedeki en büüyük rafinerilerden bazıları da ağır hasar aldı. Ham petrolü küresel ekonomiyi ayakta tutan yakıtlara dönüştüren bu tesislerde günlük 2,4 milyon varile kadar kapasitenin devre dışı kaldığı tahmin ediliyor. Bu hafta sonu İslamabad'da yapılacak barış görüşmelerinde, ABD ile İran arasında Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılmasını sağlayacak bir anlaşmanın mümkün olup olmayacağı belirleyici olacak. İran'ın fiili kontrolü altındaki bu kritik su yolu, toparlanmanın önündeki en büyük engel olarak görülüyor. Küresel ham petrol üretiminin yaklaşık yüzde 10'u hâlâ devre dışı durumda. Boğaz kapalı kaldığı sürece hızlı bir toparlanma ihtimali düşük.

Suudi Arabistan, saldırılar sonucu petrol üretim kapasitesinin günlük 600 bin varil azaldığını ve kritik Doğu-Batı boru hattındaki akışın 700 bin varil düştüğünü açıkladı. Bu gelişmeler, Suudi Arabistan'ın günlük 12 milyon varillik üretim kapasitesini en az yüzde 5 oranında düşürdü. KatarEnergy'nin Ras Laffan'daki dev endüstri kompleksi, füze saldırılarına maruz kaldı. Şirket, hasarın LNG ihracatının yaklaşık yüzde 17'sini etkileyeceğini ve onarımın 3 ila 5 yıl süreceğini duyurdu. Abu Dabi'deki Ruwais rafinerisi ve BAE'nin en büyük gaz işleme tesisi olan Habşan da hedef alındı. Kuveyt'te Mina el-Ahmadi ve Mina Abdullah rafinerileri ciddi hasar aldı ancak çalışmayı sürdürdü. Irak, Hürmüz Boğazı'nın kapanmasından en çok etkilenen ülkelerden biri oldu, üretim dörtte üçünden fazla durduruldu. İran'da tesisler hedef alındı, Umman ve Bahreyn'de sınırlı ancak kritik hasar yaşandı.

Kaynak: Son Dakika Haber Servisi

Savaş ve Çatışma, Suudi Arabistan, Orta Doğu, Ekonomi, Enerji, Güncel, Körfez, İsrail, Dünya, Katar, İran, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Meteoroloji’den “Sarı Kodlu” uyarı: Sağanak ve kar geliyor Meteoroloji’den “Sarı Kodlu” uyarı: Sağanak ve kar geliyor
Kreşe bıraktığı çocuğunu darp edilmiş halde aldı Kreşe bıraktığı çocuğunu darp edilmiş halde aldı
“Çocuğum var” dese de dinlemedi... Kadın sürücüye saldırdı “Çocuğum var” dese de dinlemedi... Kadın sürücüye saldırdı
Okan Buruk’tan İlkay Gündoğan kararı Okan Buruk'tan İlkay Gündoğan kararı
Sergen Yalçın: Kupa hedefimiz var Sergen Yalçın: Kupa hedefimiz var
Sinan Akçıl’dan para sorularına tek cümlelik yanıt: Teliflerim yeter Sinan Akçıl'dan para sorularına tek cümlelik yanıt: Teliflerim yeter

22:00
Fenerbahçe, Kayseri’de farka koştu
Fenerbahçe, Kayseri'de farka koştu
21:02
ABD ile masaya oturan İran heyetinden ilk fotoğraf
ABD ile masaya oturan İran heyetinden ilk fotoğraf
20:41
Ünlülerin uyuşturucu test sonuçları belli oldu
Ünlülerin uyuşturucu test sonuçları belli oldu
20:18
Müzakerelerin ardından İran’dan ilk açıklama O konuda bir türlü anlaşamıyorlar
Müzakerelerin ardından İran'dan ilk açıklama! O konuda bir türlü anlaşamıyorlar
18:49
Sakarya’da 32 ton son tüketim tarihi geçmiş tavuk eti ele geçirildi
Sakarya'da 32 ton son tüketim tarihi geçmiş tavuk eti ele geçirildi
18:10
Irak’ta yeni cumhurbaşkanı Nizar Amedi oldu
Irak'ta yeni cumhurbaşkanı Nizar Amedi oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.04.2026 22:26:14. #.0.5#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.