ABD-İran Savaşı Türkiye'nin Kredi Notu Artışı Umutlarını Söndürdü

ABD ve İsrail'in İran'a başlattığı savaş, Türkiye'nin yeni yıla kredi notu artışı beklentisiyle başlayan umutlarını suya düşürdü. Merkez Bankası, savaş ve yabancı satışlarına karşı TL'yi korumak için rezerv yakarken, ateşkes sürecinin sekteye uğraması yeni bir satış dalgası getirdi. Fitch, ocakta Türkiye'nin not görünümünü negatiften durağana çevirerek yükseliş sinyali vermişken, savaş nedeniyle apar topar görünümü pozitiften durağana düşürdü ve kredi notunu 'BB-' seviyesinde sabit bıraktı.

Geçen hafta ateşkes haberleriyle olumlu hava yaşanırken, bu hafta ABD ve İran arasında anlaşma sağlanamaması ve Trump'ın Hürmüz Boğazı'nda abluka açıklamasıyla satışlar öne çıktı. BİST100 endeksi düşüşle başlarken, Aselsan ve TÜPRAŞ hisseleri direnç gösterdi. Türkiye'nin CDS primi 239 puana yükseldi ve Merkez Bankası'nın swap hariç net rezervleri 18.4 milyar dolara inerek Mayıs 2025'ten bu yana en düşük seviyeye işaret etti.

Uzmanlar, rezervlerdeki düşüş ve savaşın uzun süreli etkileri nedeniyle kredi notu artışı beklentilerinin rafa kalktığını vurguladı. Enerji fiyatlarındaki yükseliş, artan cari açık ve dış finansmanın zorlaşması, enflasyona baskı yaratabilir ve dezenflasyon politikasını karmaşıklaştırabilir. Bu haftanın son işlem gününde S&P Global'in Türkiye değerlendirmesi yayımlanacak; notun sabit kalması beklenirken, görünümün ne yönde değişeceği merak konusu. S&P'nin ardından temmuz ayına kadar büyük kredi derecelendirme kuruluşlarından yeni karar beklenmiyor.