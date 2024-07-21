İran, Sudan'a Büyükelçi Atadı

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PORT İran'ın, Sudan'a 8 yıl aradan sonra atadığı Büyükelçi Hasan Şah el-Hüseyni, Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Abdulfettah el-Burhan'a güven mektubunu sunarak görevine başladı.

Egemenlik Konseyinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Burhan, İran'ın büyükelçi olarak atadığı Hüseyni'yi, ülkenin doğusunda yer alan Port Sudan şehrinde kabul etti.

Görüşmede, Sudan Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Hüseyin el-Amin hazır bulundu.

Amin, görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, iki ülke arasındaki ilişkilerin güçlü olduğunu belirterek, İran Büyükelçisi'nin güven mektubunu sunmasının, iki ülke arasındaki ilişkilerde yeni bir aşamanın başlangıcına işaret ettiğini söyledi.

Büyükelçi Hüseyni ise güven mektubunu "büyükelçi değişimi ve ikili ilişkilerin geliştirilmesi konusunda iki ülke arasındaki ortak fikir birliği çerçevesinde" sunduğunu ifade etti.

İran İslam Cumhuriyeti ile Sudan arasındaki işbirliği ilişkilerini güçlendirmek için elinden geleni yapacağını vurgulayan Hüseyni, ülkesinin, Sudan'ın ulusal egemenliğini, birliğini ve toprak bütünlüğünü desteklediğini belirtti.

Burhan ayrıca, Sudan'ın İran'a atadığı Büyükelçi Abdülaziz Hasan Salih ve Güney Sudan'a atadığı Büyükelçi Isam Karrar'ı yeni görevlerine uğurladı.

İran-Sudan ilişkilerinin durumu

Suudi Arabistan'ın 2016'da aralarında Şii din adamı Nimr en-Nimr'in de bulunduğu 47 kişiyi "terör" suçlamasıyla idam etmesi İran'da büyük tepki toplamıştı. Ülkede protestolar düzenlenmiş ve Suudi Arabistan'ın Tahran Büyükelçiliği ile Meşhed'deki konsolosluk binasına saldırılar düzenlenmişti.

Bunun üzerine Suudi Arabistan, Bahreyn ve Sudan, İran'la diplomatik ilişkilerini kesmiş, Birleşik Arap Emirlikleri ise ilişkilerini maslahatgüzar seviyesine indirmişti. Kuveyt, büyükelçisini çekerek İran'a karşı diplomatik atağa geçen beşinci ülke olmuştu.

Çin'in arabuluculuğuyla Mart 2023'te Suudi Arabistan ve İran'ın diplomatik ilişkileri yeniden kurma anlaşmasından sonra, İran'la bölgedeki Arap ülkeleri arasındaki buzlar erimeye başlamıştı.

Dönemin İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ve Sudan Dışişleri Bakan Vekili Ali es-Sadık, Bağlantısızlar Hareketi Koordinasyon Bürosu Bakanlar Toplantısı'na katılmak üzere bulundukları Bakü'de 6 Temmuz 2023'te bir araya gelmiş, söz konusu temas, iki ülke arasında 7 yıl aradan sonra bu düzeydeki ilk diplomatik temas olarak kayda geçmişti.

Sudan Dışişleri Bakanlığı Sözcülüğünden 9 Ekim 2023'te yapılan yazılı açıklamada, "Sudan Cumhuriyeti ve İran İslam Cumhuriyeti, geçen aylarda gerçekleştirilen bir dizi üst düzey temas sonrasında, her iki ülkenin çıkarlarına hizmet etmek amacıyla aralarındaki diplomatik ilişkileri yeniden başlatma kararı aldı." ifadeleri kullanılmıştı.