İran Tankeri ABD Ablukasını Aştı

İran basını, İran'a ait bir petrol tankerinin ABD'nin açık denizlerde uyguladığı ablukayı delerek birkaç dakika önce Umman Denizi'ne geçtiğini bildirdi.

İran devlet televizyonunun haberine göre, Hürmüz Boğazı yönüne hareket eden İran petrol tankeri açık denizlerden geçerek Umman Denizi'ne ulaştı.

Haberde, "İran'a ait bir tanker, ABD'nin açık denizlere uyguladığı iddia edilen ablukayı hiçe sayarak birkaç dakika önce Umman Denizi'ne girdi." ifadesi kullanıldı.

ABD ve İsrail'in İran'a karşı başlattığı savaşın ardından İran, Hürmüz Boğazı'ndaki gemi trafiğini durdururken, ABD ordusu da buna karşılık Umman Denizi yönünden İran gemilerinin boğaza girişini engellemişti.