İran, terör suçlusu Cemşid Şarmehd'i idam etti

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İran, ABD merkezli rejim karşıtı bir örgütün lideri olduğu iddia edilen ve ülkede terör eylemleri düzenlemekle suçlanan İran- Almanya vatandaşı Cemşid Şarmehd'i idam etti.

İran devlet televizyonunun haberine göre, ülkede terör eylemleri düzenlemek suçundan yargılandığı mahkeme tarafından Şubat 2023'te idama mahkum edilen Şarmehd hakkındaki karar, Yargıtay tarafından onanmasının ardından infaz edildi.

Tahran Başsavcılığının konuyla ilgili açıklamasında ise Şarmehd'in "Tonder" olarak bilinen ABD merkezli bir terör örgütünün lideri olduğu öne sürülerek, "Batılı ve Amerikan casus örgütleri ve çocuk katili Siyonist rejim içindeki patronlarının emriyle İran'a karşı birçok terör operasyonu planladı." ifadelerine yer verildi.

???????- Şiraz'daki terör saldırısı ve sabotaj eylemleriyle suçlandı

"Tonder" ve "İran Krallığı Meclisi" adıyla bilinen örgüt, 12 Nisan 2008'de Şiraz kentinde 14 kişinin ölümüne ve 215 kişinin de yaralanmasına yol açan terör saldırısı ile ülke genelinde bazı silahlı eylemler ve sabotajlar düzenlemekle suçlanıyordu.

İran İstihbarat Bakanlığı, İran-Almanya çifte vatandaşı olan ve 2003'ten bu yana ABD'de ikamet ettiği bilinen Şarmehd'i, Temmuz 2020'de yurt dışında yakalayarak ülkeye getirdiğini duyurmuştu.

Ailesi, Şarmehd'in Birleşik Arap Emirlikleri'nde "kaçırıldığını" ifade etmişti.

Şarmehd, 21 Şubat 2023'te yargılandığı mahkeme tarafından idama mahkum edilmişti.

İran'a Şarmehd hakkında verilen idam kararının geri alınması çağrısında bulunan Almanya, 22 Şubat'ta İran'ın Berlin Büyükelçiliğindeki 2 çalışanı istenmeyen kişi ilan etmişti.