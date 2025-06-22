İran UAEA'ya Güvenmediğini Açıkladı

İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Muhammed İslami, ülkesinin nükleer tesislerine saldırıları kınamayan Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Başkanı Rafael Mariano Grossi'ye ve UAEA'ya güvenmediklerini belirterek, "Artık UAEA'ya ve onun denetimlerine güvenmiyoruz, bunları İsrail için casusluk aracı kabul ediyoruz." dedi.

İslami, konuya ilişkin Tahran'da yaptığı açıklamada, "Nükleer tesislerimize saldırı düzenlendiğine göre, Ajans neden ses çıkarmıyor? Yasaları ve tüzükleri bu tür eylemleri yasaklamıyor mu? Siyonist rejime (İsrail) ve yabancılara bu kadar hizmet etmiş ve İran'a karşı atmosferi sahte raporlarla körüklemiş olan Ajans Genel Müdürü (Grossi) yanıt vermek için nerede?" diye konuştu.

İsrail'in saldırdığı tesislerin UAEA tarafından kayıtlı ve denetim altındaki tesisler olduğunu belirten İslami, "Ajans, nükleer tesislerimize yapılan saldırıları kınamazsa, UAEA Genel Müdürü ve Ajansın kendisi kararlarımızın doğrudan sonuçlarıyla karşı karşıya kalacak. Artık UAEA'ya ve denetimlerine güvenmiyoruz, bunları İsrail rejimi için casusluk aracı kabul ediyoruz." ifadelerini kullandı.

İslami, "İsrail rejiminin son saldırganlığının ardından İran'ın nükleer programı daha hızlı ve katlanarak devam edecek." şeklinde konuştu.

İranlı yetkililer, İsrail'in saldırılarının ardından Grossi'yi Tel Aviv yönetiminin saldırılarını meşrulaştırmakla suçluyor.

Öte yandan, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in Danışmanı ve eski Meclis Başkanı Ali Laricani de X hesabından paylaştığı mesajında, "Savaş bitince Grossi'nin hesabını göreceğiz." ifadelerini kullandı.