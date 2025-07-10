İran ve AB: Nükleer İşbirliği ve Çifte Standart - Son Dakika
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İran ve AB: Nükleer İşbirliği ve Çifte Standart

10.07.2025 13:36
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Pezeşkiyan, nükleer işbirliğinin çifte standardın düzeltilmesine bağlı olduğunu vurguladı.

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) ile işbirliğinin devam etmesinin nükleer konular hakkında İran'a uygulanan çifte standardın düzeltilmesine bağlı olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Pezeşkiyan, Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Antonio Costa ile telefonda görüştü.

Görüşmede, Pezeşkiyan ve Costa, İran ile İsrail arasındaki 12 günlük çatışma başta olmak üzere son dönemdeki uluslararası gelişmeler ile İran ve AB arasındaki ilişkileri ele aldı.

Pezeşkiyan, ülkesinin, diyalog, diplomasi, karşılıklı saygı ve uluslararası hukuk çerçevelerine bağlılığını vurgulayarak, İran Meclisi'nin UAEA ile ilişkileri askıya alma yasasını, UAEA Başkanı Rafael Mariano Grossi'nin "taraflı ve profesyonel olmayan davranışlarına bir tepki" olarak çıkardığını belirtti.

Ülkesi ile UAEA arasında "geçmiş yıllardaki kapsamlı işbirliğine" değinen Pezeşkiyan, "Bu işbirliğinin devamı, İran'ın nükleer meselesine yönelik çifte standardın düzeltilmesine bağlıdır. Herhangi bir saldırganlığın tekrarı da daha kararlı ve pişman edici bir yanıtla karşılanacaktır." ifadelerinde bulundu.

Pezeşkiyan, "yapıcı ve saygılı diyalog yoluyla" İran ile AB arasındaki ilişkileri genişletmeye ve sorunları çözmeye hazır olduklarını söyledi.

AB Konseyi Başkanı Costa da AB'nin mevcut sorunları çözmek ve İran ile işbirliğinin genişletmek için diplomatik çözümler bulma arzusunda olduğunu ifade ederek, uluslararası örgütlerin her türlü çifte standarttan kaçınması gerektiğini belirtti.

İsrail'in İran'a yönelik saldırılarında hayatını kaybedenler için Pezeşkiyan'a taziyelerini ileten Costa, Filistin'deki son durumlara ilişkin de, "Avrupa Birliği de İsrail'in Gazze'deki insan hakları ihlallerini kınıyor ve savaşın durdurulması, insani yardım gönderilmesi ve Filistin halkına etkili destek sağlanması gerektiğini vurguluyor." dedi.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Mesud Pezeşkiyan, İnsan Hakları, Diplomasi, Orta Doğu, Güvenlik, Politika, Güncel, Hukuk, Dünya, İran, Son Dakika

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