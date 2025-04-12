İran ve ABD Nükleer Müzakerelere Başladı

(ANKARA) - İran ve ABD heyetleri "İran'in nükleer programına ilişkin müzakereleri yeniden başlatmak" üzere Umman'da görüşmelere başlarken, ABD Başkanı Donald Trump, "anlaşma olmaması halinde askeri harekat tehdidinde" bulundu.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Esmail Bekhayi, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Umman Dışişleri Bakanı'nın arabuluculuğuyla İran ve ABD arasında dolaylı görüşmeler başladı" bilgisini verdi.

Bekhayi, her heyetin ayrı bir odası olduğunu ve Umman Dışişleri Bakanı Badr bin Hamad Al Busaidi aracılığıyla mesaj alışverişinde bulunacaklarını söyledi. İran heyetine Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, ABD heyetine ise Orta Doğu Temsilcisi Steve Witkoff başkanlık ediyor.

Batı medyasında yer alan haberlere göre, görüşmelere temkinli yaklaşan İran'ın, anlaşmaya varılabileceğine ve Trump'a kuşkuyla yaklaşıyor.

İran İslam Cumhuriyeti'nin temel devlet meselelerinde son sözü söyleyen Dini Lider Ayetullah Ali Hamaney'in görüşmeler için Arakçi'ye "tam yetki" verdiği öne sürülüyor.

İran basını, Arakçi'nin müzakerelerin ilerletilmesi konusunda bir ön mutabakat şansı bulunduğunu, görüşmelerin süresi hakkında yorum yapmak için ise erken olduğunu söylediğini aktardı.

Arakçi, "Bu ilk toplantı ve bu toplantıda birçok temel ve ilk konu açıklığa kavuşturulacak. Her iki tarafta da yeterli irade olup olmadığı ve bir zaman çizelgesi üzerinde karar vereceğiz" dedi.

Batı medyası, İran ve ABD arasındaki görüşmelerde oluşacak ilerlemenin, 2023'ten bu yana Gazze ve Lübnan'daki savaşlar, İran ve İsrail arasındaki füze ateşi, ticari gemilere yönelik Husi saldırıları ve Suriye'de hükümetin devrilmesiyle bölgede artan gerilimin yatışmasına yardımcı olabileceği yönünde yorumlar yapıyor.

Tahran'ın Türkiye de dahil olmak üzere, ABD üslerine sahip ülkeleri, İran'a yönelik herhangi bir ABD askeri saldırısına karışmaları halinde ciddi sonuçlarla karşılaşacakları konusunda uyardığı bildiriliyor.

Tahran'a yönelik, şubat ayından bu yana, "maksimum baskı" kampanyasını sürdüren Trump, başkanlığının ilk döneminde İran ile altı dünya gücü arasında 2015'te imzalanan nükleer anlaşmayı 2018'de feshetmiş ve İran'a yönelik ağır yaptırımları yeniden uygulamaya koymuştu. Trump, görüşmelerde anlaşmaya varılamaması halinde İran'a yönelik askeri harekat tehdidinde bulunuyor.

O zamandan bu yana İran'ın nükleer programı, uranyumu bomba için gereken seviyelerden teknik bir adım olan yüzde 60 bölünebilir saflığa kadar zenginleştirmek de dahil olmak üzere hızla ilerledi.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio görüşmelerin barışla sonuçlanmasını umduğunu dile getirerek, "İran'ın asla nükleer silaha sahip olmayacağı konusunda çok net ikna olduk ve sanırım bu toplantının yapılmasına yol açan da bu oldu"

İran'ın nükleer programını varoluşsal bir tehdit olarak gören Washington'un en yakın Orta Doğu müttefiki İsrail, diplomatik çabalardan sonuç alınamaması halinde İran'a saldırma tehdidinde bulunuyor.