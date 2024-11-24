İran ve Avrupa Ülkeleri Nükleer Görüşmeler İçin Toplanıyor

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İran ile İngiltere, Fransa ve Almanya dışişleri bakan yardımcılarının İran'ın nükleer programı ve bölgesel gelişmeleri ele almak üzere 29 Kasım'da bir araya geleceği bildirildi.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, İran ile nükleer anlaşmanın Avrupalı tarafları İngiltere, Fransa ve Almanya arasında dışişleri bakan yardımcıları düzeyinde Filistin, Lübnan ve nükleer konuyu görüşmek üzere 29 Kasım'da bir toplantı yapılacağını duyurdu.

Bekayi, üç Avrupa ülkesiyle yapılacak yeni görüşmelerin, New York'taki BM Genel Kurulunun yıllık toplantısı sırasında yapılan görüşmelerin devamı olduğunu söyledi.

Japonya'nın Kyodo haber ajansı, İran'ın İngiltere, Fransa, Almanya ve Avrupa Birliği ile müzakerelerinin Cenevre'de başlayacağını bildirmişti.