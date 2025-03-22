İran ve BAE Dışişleri Bakanları'ndan Ortak Değerlendirme

TAHRAN, 22 Mart (Xinhua) -- İran Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Erakçi ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Dışişleri Bakanı Abdullah bin Zayid Al Nahyan telefon görüşmesi yaparak İsrail'in Gazze'ye yönelik son saldırıları ile ABD'nin Yemen'e düzenlediği yeni hava saldırılarını ele aldı.

İran Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Erakçi cuma günü gerçekleşen görüşmede, İsrail'in Hamas ile varılan ateşkes anlaşmasını ihlal ederek Gazze'de "işlediği suçları" kınadı.

ABD'nin Yemen'deki askeri operasyonlarını da eleştiren Erakçi, bu saldırıların masum sivillerin ölümüne ve kritik öneme sahip altyapının büyük zarar görmesine neden olduğunu belirtti.

Erakçi, uluslararası toplumun "eylemsizliğinin" bölgesel güvensizliği daha da artırabileceği uyarısında bulunarak, bölgesel ve İslam ülkelerini derhal ortak harekete geçmeye çağırdı.

İran'dan yapılan açıklamaya göre, BAE Dışişleri Bakanı Al Nahyan ise Batı Asya'daki durumu "çok endişe verici" olarak nitelendirdi. Al Nahyan, gerilimin daha da tırmanmasını önlemek için bölge ülkeleri arasında istişarelerin sürdürülmesi gerektiğini vurguladı.