İran ve Çin Yenilenebilir Enerjide İşbirliği Yapacak

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TAHRAN, 3 Ocak (Xinhua) -- İran Enerji Bakan Yardımcısı Muhsin Tarztaleb, yenilenebilir enerji sektörünü geliştirmek için Çin ile işbirliğini genişletmeyi planladıklarını söyledi.

İranlı Öğrenciler Haber Ajansı'nın perşembe günü bildirdiğine göre aynı zamanda İran Yenilenebilir Enerji ve Enerji Verimliliği Kurumu'nun başkanı olan Tarztaleb, Tahran'da düzenlenen 14. Uluslararası Yenilenebilir Enerji ve Enerji Verimliliği Fuarı çerçevesinde yaptığı açıklamada İran'ın bu hedefe ulaşmak için planlar geliştirdiğini belirtti.

Güneş ve rüzgar enerjisi üretiminde dünyanın önde gelen ülkelerinden biri olarak Çin'in sektördeki en yeni teknolojilere sahip olduğunu vurgulayan Tarztaleb, "Çinli inşaatçılar ve özel sektörle işbirliğimizi artırarak ülkenin bilim ve teknolojisini kullanabileceğiz" dedi.

İran İşçi Haber Ajansı'na göre perşembe günü Tahran'da başlayan dört günlük fuara 150 İranlı firma ile Türkiye, Çin, Avusturya, Birleşik Arap Emirlikleri, Almanya ve Umman'dan en son ürünlerini ve yeniliklerini sergileyen 19 şirket katılıyor.