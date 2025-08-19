İran ve Ermenistan 10 Mutabakat Zaptı İmzaladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

İran ve Ermenistan 10 Mutabakat Zaptı İmzaladı

19.08.2025 16:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan ve Ermenistan Başbakanı Paşinyan, ilişkileri güçlendirmek için 10 mutabakat imzaladı.

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Erivan'da bir araya gelirken görüşme sonrası iki ülke arasında çeşitli alanlarda 10 mutabakat zaptı imzalandı.

İran resmi ajansı IRNA'ya göre Pezeşkiyan, resmi temaslarda bulunmak üzere gittiği Erivan'da Ermenistan Başbakanı Paşinyan tarafından resmi törenle karşılandı.

Heyetler arası ve ikili görüşmelerin ardından, iki lider huzurunda siyasi, sosyal, kültürel, turizm, sanayi, eğitim, ulaştırma, şehircilik, sanat ve sağlık alanlarında 10 mutabakat zaptı imzalandı.

İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, ortak basın toplantısında, iki ülke arasında uzun vadeli stratejik işbirliği programının nihai hale getirilmesi ve imzalanması için hazır olduğunu belirtti.

Pezeşkiyan, "İki ülke arasındaki derin tarihi ve kültürel bağlar, karşılıklı çıkarlara dayalı işbirliğini geliştirmek için güçlü bir zemin oluşturuyor." dedi.

Ermenistan, Azerbaycan ve ABD arasında imzalanan anlaşmaya ilişkin İran'ın kaygılarına işaret eden Pezeşkiyan, Tahran'ın Kafkasya bölgesinde istikrar ve barışın sağlanmasını her zaman öncelikli gördüğünü ve bu yöndeki çabalarını sürdüreceğini ifade etti.

Ermenistan Başbakanı Paşinyan ise konuşmasında, İran'la ilişkileri stratejik ortaklık düzeyine yükseltme zamanının geldiğini söyledi.

Paşinyan, "Biz karşılıklı olarak ülkelerimiz arasındaki ilişkileri stratejik ortaklık düzeyine yükseltme zamanının geldiği konusunda hemfikiriz." diye konuştu.

Ermenistan üzerinden geçecek ulaştırma hatlarının tamamen Ermenistan'ın yargı yetkisi altında olacağını vurgulayan Paşinyan, İran'ın ülkesinin toprak bütünlüğü, egemenliği ve sınırlarının dokunulmazlığı konusundaki net tutumunu yüksek takdirle karşıladığını belirterek "Ermenistan ve İran için uluslararası sınırların değişmezliği ve devletlerimiz arasındaki kesintisiz bağlantı hayati önem taşımaktadır." ifadelerini kullandı.

Azerbaycan ile üzerinde anlaşılan en önemli konulardan birinin bölgedeki iletişim ve ulaşım kanallarının yeniden faaliyete geçirilmesi olduğunu kaydeden Paşinyan, "Bu uygulama da Ermenistan ile İran arasında demir yolu işbirliği için yeni kapılar açacaktır. Nahçıvan–Culfa hattı üzerinden sağlanacak bağlantı, İran'ın Ermenistan'a ve nihayetinde Karadeniz'e demir yolu erişimi anlamına gelecektir." dedi.

İran ile Ermenistan demir yolu projesinde anlaşmaya vardı

Öte yandan, devlet televizyonuna açıklama yapan İran Yol ve Şehircilik Bakanı Ferzane Sadık, İran ile Ermenistan'ın Basra Körfezi'ni Karadeniz'e bağlayacak demir yolu projesi üzerinde anlaşmaya varıldığını duyurdu.

Demir yolu projesinin İran, Ermenistan, Azerbaycan ve Avrupa arasındaki transit geçişlerde etkili bir rol oynayacağını aktaran Sadık, "Bu demir yolu hattı, İran topraklarındaki Culfa'ya kadar tamamlandı. Nahçıvan ve ardından Ermenistan üzerinden devam edecek." diye konuştu.

İranlı Bakan, Ermenistan ile teknik ve mühendislik hizmetlerinin ihracatı alanında da işbirliğinin geliştirilmesi konusunda mutabakata varıldığını aktardı.

İran ile Ermenistan arasındaki sınır terminallerinin düzenlenmesi ve İranlı kamyoncuların geçiş ücretleriyle ilgili sorunların da iki ülke arasında yapılan görüşmelerde gündeme geldiğini belirten Sadık, "Kapsamlı bir transit işbirliği paketi önümüzdeki iki ay içinde tamamlanacak ve açıklanacak." ifadelerini kullandı.

Görüşmelerde gündeme gelen en önemli konuların kara yolu taşımacılığı alanıyla ilgili olduğunu dile getiren Sadık, sınırda Aras Nehri üzerindeki Norduz Köprüsü'nün genişliğinin artırılmasına ve iki ülke arasındaki kara yolu taşımacılığını kolaylaştırmak için ikinci bir köprü inşa edilmesine karar verildiğini belirtti.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Mesud Pezeşkiyan, Nikol Paşinyan, Ermenistan, Politika, Ekonomi, tahran, Turizm, Erivan, Güncel, Kültür, Dünya, İran, Son Dakika

Son Dakika Güncel İran ve Ermenistan 10 Mutabakat Zaptı İmzaladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tatil beldesinde felaket Deniz mayını patladı, 3 yüzücü hayatını kaybetti Tatil beldesinde felaket! Deniz mayını patladı, 3 yüzücü hayatını kaybetti
Pazarda limon satan sevgilisini paylaşan genç kızın düştüğü not olay oldu Pazarda limon satan sevgilisini paylaşan genç kızın düştüğü not olay oldu
Pakistan’da muson yağmurlarında can kaybı 674’e yükseldi Pakistan'da muson yağmurlarında can kaybı 674'e yükseldi
“Birazdan gelirim“ diyerek evden çıkan 16 yaşındaki Nesrin’den haber alınamıyor "Birazdan gelirim" diyerek evden çıkan 16 yaşındaki Nesrin'den haber alınamıyor
Kırmızı ışıkta bekleyen minibüsten paraları alıp kaçtı Kırmızı ışıkta bekleyen minibüsten paraları alıp kaçtı
Kavga ettiği çocukları bacaklarından bıçakladı Kavga ettiği çocukları bacaklarından bıçakladı
Azerbaycan’da şehitlikle dalga geçen 3 turist gözaltına alındı Azerbaycan'da şehitlikle dalga geçen 3 turist gözaltına alındı
Güney Afrika ile Zambiya arasında kriz Eski cumhurbaşkanının naaşını iade etmiyorlar Güney Afrika ile Zambiya arasında kriz! Eski cumhurbaşkanının naaşını iade etmiyorlar
İLBANK’tan Aydın Büyükşehir Belediyesi’ne 860 milyon liralık finansman İLBANK'tan Aydın Büyükşehir Belediyesi'ne 860 milyon liralık finansman
Çayırlık alanda yangın çıkarıp itfaiyecilere saldırdı Çayırlık alanda yangın çıkarıp itfaiyecilere saldırdı
Fenerbahçe’de 4 ayrılık birden Mourinho biletlerini kesti Fenerbahçe'de 4 ayrılık birden! Mourinho biletlerini kesti

14:40
Bomba iddia: Biri büyükşehir 4 belediye başkanı daha AK Parti’ye geçiyor
Bomba iddia: Biri büyükşehir 4 belediye başkanı daha AK Parti'ye geçiyor
14:37
Terörsüz Türkiye komisyonunun 4. toplantısı başladı Şehit aileleri dinleniyor
Terörsüz Türkiye komisyonunun 4. toplantısı başladı! Şehit aileleri dinleniyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.08.2025 16:29:16. #7.12#
SON DAKİKA: İran ve Ermenistan 10 Mutabakat Zaptı İmzaladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.