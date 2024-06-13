İran ve Venezuela, ABD yaptırımlarına karşı işbirliğini geliştirmeyi vurguladı - Son Dakika
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İran ve Venezuela, ABD yaptırımlarına karşı işbirliğini geliştirmeyi vurguladı

İran Dışişleri Bakan Vekili Ali Bakıri Keni ve Venezuela Dışişleri Bakanı Yvan Gil Pinto, ABD yaptırımları karşısında ikili ilişkilerin ve işbirliğinin daha fazla geliştirilmesi gerektiğini vurguladı. İki ülke yetkilileri, Filistinlilerin desteklenmesi ve İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarının kınanması gerektiğini ifade etti. İran ve Venezuela, ortak projelerin uygulanmasını takip etmeyi ve ambargolara karşı koymak için işbirliğini daha da geliştirmeyi önemsediklerini belirtti.

13.06.2024 16:41
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TAHRAN, 13 Haziran (Xinhua) -- İran Dışişleri Bakan Vekili Ali Bakıri Keni ve Venezuela Dışişleri Bakanı Yvan Gil Pinto, özellikle ABD yaptırımları karşısında ikili ilişkilerin ve işbirliğinin daha fazla geliştirilmesi gerektiğinin altını çizdi.

İran Dışişleri Bakanlığı'ndan Çarşamba günü yapılan açıklamaya göre Rusya'nın Nijniy Novgorod kentinde düzenlenmekte olan BRICS Dışişleri Bakanları Toplantısı çerçevesinde bir araya gelen taraflar, Filistinlilerin desteklenmesi ve İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarının kınanması gerektiğini ifade ettiler.

Bakıri Keni, ikili işbirliğine yönelik "çeşitli ve çok sayıda" projeye işaret ederek, karşılıklı ilişkileri daha da geliştirmek için İranlı ve Venezuelalı yetkililer arasında farklı alanlarda daha sürekli etkileşim ve iletişim çağrısında bulundu.

Gazze'deki savaşa değinen Bakıri Keni, uluslararası toplumun İsrail'in "savaş ve suçlarını" durdurmak ve Gazze'de "zulüm gören" Filistin halkına insani yardım teslimatını kolaylaştırmak üzere daha fazla çaba göstermesi gerektiğini de vurguladı.

Venezuela Dışişleri Bakanı da İran eski Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan'ın 19 Mayıs'ta bir helikopter kazasında hayatlarını kaybetmeleri dolayısıyla taziyelerini ve başsağlığı dileklerini ileterek bu iki ismin Tahran ve Karakas arasındaki ilişkilerin derinleştirilmesi ve genişlemesinde oynadıkları önemli ve etkili rollerin altını çizdi.

Pinto, iki ülkenin ABD'nin "acımasız" yaptırımları altında olduğu düşünüldüğünde, ortak projelerin uygulanmasını daha ciddi bir şekilde takip etmelerinin ve ambargolara karşı koymak için işbirliğini daha da geliştirmelerinin önemli olduğunu söyledi.

Pinto, ayrıca Venezuela halkı ve hükümetinin, Filistinlilerin haklarını savunmak için çaba sarf ettiğini ve İsrail'in "suçlarını" kınamak için tüm imkanlarını ve siyasi kapasitelerini kullandığını da sözlerine ekledi.

Kaynak: Xinhua

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Son Dakika Güncel İran ve Venezuela, ABD yaptırımlarına karşı işbirliğini geliştirmeyi vurguladı - Son Dakika

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