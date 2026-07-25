İran, vurulan ABD’nin Ürdün’deki Kral Faysal Üssü ile Amazon'un Bahreyn’deki merkezine ilişkin görsel paylaştı

İran basını, Tahran yönetiminin, ABD'nin Ürdün'deki Kral Faysal Üssü ile Amazon şirketinin Bahreyn'de bulunan veri merkezine yönelik saldırılarında hedeflerin vurulduğunu ileri süren görseller paylaştı.

İran devlet televizyonu, paylaştığı görsele ilişkin haberinde, "Ürdün'deki Kral Faysal Üssü'nde bulunan ABD Ordusu Özel Kuvvetleri mühimmat deposunun tamamen imha edildiğini gösteren uydu görüntüleri." ifadesini kullandı.

ABD üssüne ait olduğu ileri sürülen görselde, yan yana bulunan ve 50 metre uzunluğundaki 3 yapıdan birinin tamamen yıkıldığı görüldü.

Diğer yandan, İran Devrim Muhafızları Ordusuna yakınlığıyla bilinen Tesnim Haber Ajansı da ABD'li Amazon şirketinin Bahreyn'de bulunan veri merkezinin isabet aldığına ilişkin görsel paylaştı.

Haberde, "ABD askerlerine hizmet veren Amazon veri merkezine isabet ve çıkan yangın. Bahreyn'in batısı." ifadesi kullanıldı.

Amazon binasına ait olduğu ileri sürülen görselde, bir kısmı çöken bir yapı ve yükselen duman görülüyor.

ABD'nin İran altyapısını hedef alması üzerine İran da bölge ülkelerindeki ABD üslerinin yanı sıra ABD ile bağlantılı altyapıya misillemede bulunuyor.