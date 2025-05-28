İranlı Din Adamı Nedeniyle Hac Vize İşlemleri Askıya Alındı

İran Dışişleri Bakanlığı Danışmanı Muhammed Hüseyin Rençberan, hac ziyareti için Suudi Arabistan'da bulunan İranlı bir din adamının Suudi Arabistan'a hakaret içeren sosyal medya paylaşımı sonrasında gözaltına alınmasının ardından Riyad'ın İranlı hacı adaylarına vize işlemlerini askıya aldığını söyledi.

Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi'nin Medya Danışmanı Rençberan, X sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, Suudi Arabistan'da, İranlı bir din adamının bu ülkeye hakaret içeren paylaşımı nedeniyle gözaltına alınmasının ardından Riyad'ın "çok sayıda" İranlı hacı adayına vize vermeyi durdurduğunu yazdı.

Rençberan, İranlı yetkililerin, 85 bini aşkın İranlı hacı adayının gönderilmesinden önce ve sırasında ev sahibi ülkenin standartlarına saygı gösterilmesi ve bu ülkelerin standartlarına uyulması gerektiğini defalarca vurgulamış olmasına rağmen söz konusu İranlı din adamının "çirkin tasvirlerde bulunup Suudi yetkililere kaba ifadelerle hitap ettiğini" belirterek, "Söz konusu kişi tutuklanırken çok sayıda vatandaşın vize işlemleri durduruldu. Binlerce hacı belirsizliğe terk edildi." ifadelerini kullandı.

Konuyla ilgili henüz Suudi Arabistan tarafından açıklama yapılmadı.

İran'da devlet televizyonuna bağlı televizyon kanalında program yapan din adamı Golam Rıza Kasımiyan, hac ziyareti sırasında sosyal medyada paylaştığı ve Suudi Arabistan'a hakaretler içeren görüntüsü nedeniyle gözaltına alınmıştı.

Konuya ilişkin açıklama yapan İran Hac ve Ziyaret Kurumu, Suudi Arabistan'ın kurallarına saygılı davranılmasının gerekliliğini vurgulamıştı. İran Yargı Sözcüsü Asgar Cihangiri ise İranlı din adamının, Suudi Arabistan'da "haksız" yere tutuklandığını ve konunun Dışişleri Bakanlığı ve ilgili kurumlar nezdinde takip edildiğini açıklamıştı.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi de dün konuya ilişkin X hesabından paylaştığı mesajında, "Kardeş Suudi Arabistan ile ilişkilerimizi kimsenin bozmasına izin veremeyiz." diyerek, İranlı din adamının eylemini kınamıştı.