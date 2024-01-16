İran Devrim Muhafızları Ordusu\'nun Erbil\'e yönelik saldırıda hayatını kaybeden iş adamı Peşrev Dizeyi

İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun Erbil'e yönelik dün geceki balistik füze saldırılarında evi hedef alınan ve 1 yaşındaki bebeğiyle birlikte hayatını kaybeden Iraklı iş adamı Peşrev Dizeyi, Erbil'de petrol, teknoloji ve inşaat gibi önemli projelere imza atan bir isim olarak biliniyor.

Erbil'de dün gece saat 23.30'da yaşanan füze saldırılarının hedeflerinden biri de Peşrev Dizeyi'nin eviydi. Saldırıda Dizeyi'nin evi tamamen yıkılırken bölgede enkaz kaldırma çalışmaları ise devam ediyor.

Dizeyi, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani'nin önemsediği "Empire World" adlı inşaat projesini Erbil'de hayata geçiren isim olarak dikkatleri çekiyor.

Iraklı iş adamının sahibi olduğu "Falcon Group", inşaat, petrol, doğal gaz, teknoloji, tarım ve kozmetiğin yanı sıra güvenlik sektöründe de faaliyet yürütüyor.

Dizeyi'nin adı, Irak'ı Türkiye üzerinden Avrupa'ya bağlayacak Kalkınma Yolu Projesi'nde de geçiyordu. İş adamının bu büyük projenin Irak ayağında rol almak istediği belirtiliyor.

25 Ocak'ta 1 yaşına girecek kızı Jina'nın doğum günü için evinde davet veren Dizeyi'nin, saldırı esnasında evindeki konuklarından biri de Iraklı Hristiyan iş adamı Kerem Mikail idi.

Saldırıda evi tamamen yıkılan Erbil doğumlu 61 yaşındaki Dizeyi ve kızı Jina ile iş adamı Mikail hayatını kaybederken, Dizeyi'nin eşi ve 2 çocuğu da yaralandı.

Erbil'e balistik füze saldırıları

IKBY Güvenlik Konseyi'nin açıklamasında, İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun dün gece Erbil'deki birçok sivil yerleşim birimine çok sayıda balistik füzeyle gerçekleştirdiği saldırılarda 4 sivilin hayatını kaybettiği, 6 kişinin de yaralandığı bildirilmişti.

İran Devrim Muhafızları Ordusu'ndan yapılan açıklamada, Suriye topraklarındaki terör örgütü DEAŞ'a ait hedeflerin yanı sıra Erbil'de İsrail dış istihbarat teşkilatı Mossad'ın karargahının balistik füzelerle hedef alındığı ifade edilmişti.

IKBY'den yapılan açıklamada ise "Maalesef daima asılsız gerekçelerle Erbil'e yönelik saldırılar düzenlenmiştir." denilerek, saldırıların Irak ve IKBY'nin "egemenliğinin açık bir ihlali" olduğu vurgulanmıştı.

İran Mart 2022'de de petrol şirketi sahibi Iraklı iş adamı Şeyh Baz Berzenci'nin Erbil'deki evini hedef almış ve yine "Mossad üssü" vurduğunu iddia etmişti.