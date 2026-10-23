İranlı Rızai, ABD baskısı sürerse piyasaların üç yıl dalgalı kalacağı uyarısını verdi - Son Dakika
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İranlı Rızai, ABD baskısı sürerse piyasaların üç yıl dalgalı kalacağı uyarısını verdi

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İranlı Rızai, ABD baskısı sürerse piyasaların üç yıl dalgalı kalacağı uyarısını verdi
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İran Yüksek Ulusal Güvenlik Konseyi Sekreteri Rızai, ABD'nin baskı politikasını sürdürmesi halinde enerji piyasalarının önümüzdeki üç yıl dalgalı kalacağı uyarısında bulundu. Rızai, ABD'ye sunulan yedi yeni koşul kabul edilmezse Hürmüz Boğazı'nı trafiğe açmayacaklarını söyledi.

TAHRAN, 23 Ekim (Xinhua) -- İran Yüksek Ulusal Güvenlik Konseyi Sekreteri Muhsin Rızai, ABD'nin İran'a yönelik mevcut baskı politikasını sürdürmesi halinde küresel enerji piyasalarının önümüzdeki üç yıl boyunca dalgalı seyrini koruyacağı uyarısında bulundu.

Rızai perşembe günü ABD merkezli haber platformu Drop Site News'a yaptığı açıklamada, "Mevcut durumun sürdürülmesi, en başta enerji piyasalarının önümüzdeki üç yıl boyunca istikrara kavuşamaması dahil olmak üzere stratejik sonuçlar doğuracaktır" dedi.

İran'a yeni bir savaşın dayatılması halinde bölgedeki çeşitli ABD varlıklarına füze ve insansız hava araçlarıyla (İHA) saldırı düzenleme kapasitesine sahip olduklarını belirten Rızai, hedef listesini iletişim kablolarını, veri merkezlerini ve yapay zeka tesislerini de kapsayacak şekilde genişleteceklerini ifade etti.

Rızai, arabulucu taraflar vasıtasıyla ABD'ye sundukları yedi yeni koşul kabul edilmediği sürece Hürmüz Boğazı'nı yeniden trafiğe açmayacaklarını ve müzakere masasına dönmeyeceklerini vurguladı.

Körfez ülkelerinin, "ABD ordusunun kendi üslerini dahi koruyamadığını" idrak ettiklerini öne süren Rızai, bu ülkelerin "İran ile ilişkilerini hızla yeniden tanımladıklarını" kaydetti.

Kaynak: Xinhua
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