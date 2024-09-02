İrlanda Başbakan Yardımcısı, Gazze için Acil Ateşkes Çağrısında Bulundu - Son Dakika
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İrlanda Başbakan Yardımcısı, Gazze için Acil Ateşkes Çağrısında Bulundu

İrlanda Başbakan Yardımcısı Micheal Martin, Gazze'de ve bölge genelinde acil ateşkese ihtiyaç olduğunu yineledi. Martin, İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ile yaptığı telefon görüşmesinde taraflara itidal çağrısında bulundu.

02.09.2024 16:18
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İrlanda Başbakan Yardımcısı, Dışişleri ve Savunma Bakanı Micheal Martin, Gazze'de ve bölge genelinde acil ateşkese ihtiyaç olduğunu yineledi.

İrlanda Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Martin, İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ile yaptığı telefon görüşmesinde, taraflara itidal çağrısında bulundu.

Martin, "İran'ın bu konudaki sorumluluğuna dikkati çekerek, nüfuzunu olumlu yönde kullanması çağrısında bulundum ve Gazze'de ve bölge genelinde acil ateşkes ihtiyacını yineledim." ifadesini kullandı.

Görüşmede, hiçbir amaca hizmet etmeyecek ve barışın sağlanmasını daha da zorlaştıracak şiddet sarmalının bölgesel savaşa dönüşmesinden kaçınılması gerektiğini aktaran Martin, şunları kaydetti:

"Bölge genelinde barışa bağlılığını gösterme konusunda ciddi olması halinde Avrupa Birliği'nin (AB) İran ile ilişki kurmaya hazır olduğunu açıkça ifade ettim. Rusya'nın Ukrayna'ya karşı yürüttüğü saldırgan savaşı da ele aldık ve İran'ı Rusya'ya verdiği askeri desteği durdurmaya çağırdım."

İsrail'in Gazze'yi işgalinde 7 Ekim sonrası

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 16 bin 673'ü çocuk, 11 bin 269'u kadın olmak üzere 40 bin 786 Filistinli öldü, 94 bin 224 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 339'u karadan işgal sürecinde olmak üzere 705 askerinin öldüğünü, 4 bin 401 askerinin yaralandığını duyurdu.

Çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani ara"da 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 681 Filistinli hayatını kaybetti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İrlanda Başbakan Yardımcısı, Gazze için Acil Ateşkes Çağrısında Bulundu - Son Dakika

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