İrlanda Başbakanı, AB\'nin Gazze konusundaki tutumunu eleştirdi

İrlanda Başbakanı Leo Varadkar, Avrupa Birliği'nin, Gazze konusunda açık ve güçlü bir tutum benimsemeyerek ve çifte standart uyguladığı algısı vererek "kredibilitesini kaybettiği" uyarısında bulundu.

AB devlet ve hükümet başkanlarının Brüksel'deki zirvesine katılan Varadkar, basına yaptığı açıklamada, Avrupa Birliği'ne güçlü inancını dile getirerek, "Fakat Gazze'deki durumla ilgili daha güçlü ve daha açık bir tutum almadaki acizliğimiz bence kredibilitemizi baltaladı." dedi.

Varadkar, "Gerçekte dünyanın çoğunluğu olan Küresel Güney'de kredibilitemizi kaybettik çünkü (Gazze konusundaki tutumumuz) çifte standart olarak algılandı. Açıkça konuşmak gerekirse bunda doğruluk payı var." diye konuştu.

Özellikle İsrail'den daha çok Filistin'e sempati duyan gençlerin, Avrupa Birliği'ne güvenlerinde büyük sorun olduğunu belirten Varadkar, Avrupalı liderlere bu konuda ferasetli olmaları çağrısında bulundu.

Leo Varadkar, Avrupa Birliği'nin Orta Doğu'da iki devletli çözüm için "sadece çağrı yapmaması, bunu talep etmesi ve bunun için bastırması gerektiğini" vurguladı.

İspanya, Belçika, İrlanda ve Malta başbakanları, Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel'e mektup göndererek, Brüksel'deki AB zirvesinde İsrail bombardımanı altındaki Gazze'ye ilişkin net tavır alınmasını istemişti.

Mektupta, 14-15 Aralık'taki zirvede, Gazze'deki duruma ve iki devletli çözüme ilişkin net tutum oluşturmaya yönelik tartışmanın gündeme alınması talep edilmişti.

Varadkar, AB zirvesi öncesinde İrlanda Parlamentosu'nda yaptığı konuşmada da İsrail'in, Gazze'deki saldırıları neticesinde tüm dünyada hızla destek yitirdiğini vurgulamıştı.

Bu durumun İsrail için "stratejik felaket" olduğu uyarısında bulunan Varadkar, "Çok büyük hata yapıyorlar. Sadece Filistinlilere insani acılar dayatmıyorlar, aynı zamanda İsraillilerin orta ve uzun vadede güvenliğini de tehlikeye atıyorlar." ifadesini kullanmıştı.