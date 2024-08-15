İrlanda Başbakanı: Gazze'deki ölümler dünyanın utanç duyması gereken bir dönüm noktası - Son Dakika
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İrlanda Başbakanı: Gazze'deki ölümler dünyanın utanç duyması gereken bir dönüm noktası

İrlanda Başbakanı Simon Harris, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında 40 bin Filistinlinin yaşamını yitirmesinin, dünyanın utanç duyması gereken dönüm noktası olduğunu bildirdi. Harris, Gazze'deki ölümlerin durdurulması ve yardımların engellenmemesi çağrısında bulundu.

15.08.2024 16:20
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İrlanda Başbakanı Simon Harris, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında 40 bin Filistinlinin yaşamını yitirmesinin, dünyanın utanç duyması gereken dönüm noktası olduğunu bildirdi.

Harris, X'ten yaptığı paylaşımda, "Gazze'de 40 bin kişinin ölümü, dünyanın utanç duyması gereken dönüm noktasıdır. Uluslararası diplomasi, bazıları sadece birkaç günlük masum çocukları korumakta başarısız oldu." ifadelerini kullandı.

İsrail'in Gazze'ye yönelik bombardımanı durdurması ve Hamas'ın esirleri serbest bırakması gerektiğinin altını çizen Harris, Avrupa Birliği'nin (AB) İsrail'le ortaklık anlaşmasını da gözden geçirmesi gerektiğini vurguladı.

İrlanda Başbakanı Harris, Gazze'de ateşkes çağrısını yineledi.

İsrail'in Gazze'ye saldırılarında öldürülen Filistinli sayısı 40 bini aştı

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda ölen Filistinlilerin sayısının, 16 bin 314'ü çocuk olmak üzere 40 bin 5'e yükseldiği bildirilmişti.

İsrail ordusu, yerinden edilen yüz binlerce Filistinlinin sığındığı okulları da hedef almaya devam ediyor. İsrail ordusunun bombardımanında altyapının tahrip olması ve yeterli içecek suyun bulunamaması nedeniyle salgın hastalıklar da yayılmış durumda.

İsrail ordusu, Gazze'ye yardım girişlerini engellerken birçok ülkenin havadan gönderdiği yardımlar ise zaman zaman Filistinlilerin üzerine, bazen de denize düşüyor.

Tüm bölgelerinde açlık ve susuzluğun hakim olduğu Gazze Şeridi'nden gelen görüntülerde bebeklerin açlıktan bir deri bir kemik kaldığı görülüyor.

Kimliği belirlenen 40 bin 5 kişinin yanı sıra Birleşmiş Milletler (BM) ve Filistin Sivil Savunma Kurumu yetkilileri, en az 10 bin Filistinlinin naaşının da enkaz altında kaldığını ifade ediyor.

Kaynak: AA

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