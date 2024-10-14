İrlanda Başbakanı'ndan UNIFIL Açıklaması - Son Dakika
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İrlanda Başbakanı'ndan UNIFIL Açıklaması

Başbakan Harris, UNIFIL'e saldırıların uluslararası hukuku ihlal ettiğini vurguladı.

14.10.2024 20:17
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İrlanda Başbakanı Simon Harris, İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'la yaptığı telefon görüşmesinde, Birleşmiş Milletler (BM) Lübnan Geçici Barış Gücü'ne (UNIFIL) kasten saldırmanın uluslararası hukukun ihlali olduğunu ifade etti.

İrlanda Başbakanlığından yapılan yazılı açıklama, Harris ve Herzog'un, yaptıkları telefon görüşmesinde Gazze ve Lübnan'daki durumu ele aldığı bilgisi paylaşıldı.

Lübnan'da kötüye giden durumun endişe verici olduğu belirtilen açıklamada, İrlanda hükümetinin UNIFIL'in rolü ve görev alanlarına saygı gösterilmesi beklentisi içinde olduğu kaydedildi.

Açıklamada, UNIFIL'de görev yapan İrlandalı personelin güvenliğinin önemine vurgu yapılarak, "Başbakan, UNIFIL noktalarına yönelik kasti saldırıların uluslararası hukukun kabul edilemez ihlali, İrlanda halkı ve Lübnan'da görev yapan personelimizin aileleri için derin endişe kaynağı olduğunu açıkça belirtti." ifadeleri yer aldı.

Harris'in, Herzog'a UNIFIL'in, BM Güvenlik Konseyinden aldığı yetkiyle, uluslararası kamuoyu adına görev yaptığını hatırlattığı belirtilen açıklamada, barış gücünün görevini hiçbir engelle karşılaşmadan yapması gerektiği vurgulandı.

BM Güvenlik Konseyinin 1701 sayılı kararının uygulanması için Lübnan'da acil ateşkes çağrısı yapılan açıklamada, İrlanda halkının Gazze'deki insani krizden dolayı da endişe taşıdığı ifade edildi.

Gazze'de de acil ateşkes çağrısının yinelendiği açıklamada, Harris'in Herzog'a 7 Ekim'in yıl dönümü dolayısıyla başsağlığı dileklerini ilettiği belirtildi.

Açıklamada, görüşmede Harris'in esirler ve aileleriyle dayanışma içinde olduğunu, esirlerin koşulsuz ve şartsız şekilde salıverilmesi gerektiğini ifade ettiği aktarıldı.

İsrail UNIFIL'i hedef aldı

UNIFIL, 10 Ekim'de İsrail ordusunun bir gözlem kulesini hedef alması sonucu iki barış gücü askerinin yaralandığını duyurmuştu.

Dün de İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyindeki UNIFIL tesislerine baskın düzenleyerek, tesisin kapılarını tanklarla tahrip etmişti.

Kaynak: AA

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