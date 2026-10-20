İrlanda Büyükelçisi Brosnan, İzmir Büyükşehir Belediyesi'ni ziyaret etti

(İZMİR)- İrlanda Cumhuriyeti'nin Türkiye Büyükelçisi Clare Brosnan, İzmir Büyükşehir Belediyesi'ni ziyaret etti. Görüşmeye ev sahipliği yapan Genel Sekreter Zeki Yıldırım, "İş birlikleri bize pek çok yeni ufuk açacaktır" dedi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın geçen günlerde İrlanda'da gerçekleştirdiği temasların ardından, İrlanda Cumhuriyeti'nin Türkiye Büyükelçisi Clare Brosnan İzmir Büyükşehir Belediyesi'ni ziyaret etti. Başkan Cemil Tugay'ın "Dirençli Şehirler İnşa Etmek: Politika Hedeflerinden Yatırıma Hazır Uygulamalara" etkinliğine katılmak üzere İstanbul'da bulunması nedeniyle ziyaret Genel Sekreter Zeki Yıldırım'ın ev sahipliğinde gerçekleşti.

"İŞ BİRLİĞİNİ ARTTIRMALIYIZ"

İzmir'in potansiyelini anlatarak konuşmasına başlayan Genel Sekreter Zeki Yıldırım, İrlanda ile iş birliğinin geliştirilmesi gerektiğini belirtti. İzmir'in tarım, hayvancılık ve kültür balıkçılığındaki olanaklarına dikkati çeken Yıldırım, "İzmir'in potansiyellerini düşündüğümüzde İrlanda'daki iş birliğimizi daha da artırmamız gerektiğini düşünüyoruz. Özellikle ticaret ve sanayi odalarımızla birlikte çalışabiliriz. İzmir'in iklimini görüyorsunuz. İrlanda'ya göre daha ılıman ve meyve, sebze üretimiyle hayvancılık açısından daha elverişli bir şehir. Özellikle kültür balıkçılığında ileri noktalara geldik. Dolayısıyla iş birliğini artıracak pek çok konuda ortak çalışma grupları oluşturabiliriz" diye konuştu.

İzmir'in tarım ve hayvancılık alanındaki önemine de değinen Yıldırım; kentleşme, altyapı, ulaşım ve kentsel dönüşüm konularında da deneyim paylaşımının önemini vurguladı. Yıldırım, "İzmir çok güzel bir şehir ama altyapısıyla, ulaşımıyla, kentsel dönüşümüyle yapmamız gereken pek çok iş var. Bizden önce bu süreçleri yaşamış, deneyim kazanmış ve çözüm üretmiş şehirlerle tecrübelerimizi paylaşarak çok daha iyi bir noktaya hızlıca gelmek istiyoruz. İş birlikleri bize pek çok yeni ufuk açacaktır" ifadelerini kullandı.

ORTAK ÇALIŞMA ALANLARI DEĞERLENDİRİLDİ

İrlanda ile karşılıklı çalışmalar yapmaktan memnuniyet duyacaklarını belirten Yıldırım; altyapı, ulaşım, katı atık yönetimi ve üniversite kentlerinde öğrencilerin eğitim ve yaşam kalitesinin artırılması konularında ortak çalışma alanları oluşturulabileceğini söyledi. Yıldırım, olası iş birliklerinin geliştirilmesi için kardeş şehir seçeneğinin de değerlendirilebileceğini ifade etti.

İrlanda Cumhuriyeti Türkiye Büyükelçisi Clare Brosnan ise İzmir ziyaretinin iki önemli gerekçesi bulunduğunu belirtti. Türkiye ile İrlanda arasındaki diplomatik ilişkilerin 75. yıl dönümünü kutladıklarını ifade eden Brosnan, ziyaretin İrlanda'nın Avrupa Birliği (AB) Dönem Başkanlığı süreciyle de bağlantılı olduğunu kaydetti. İki ülke arasındaki ticari ilişkilerin daha da geliştirilebileceğini vurgulayan Brosnan, İzmir'de faaliyet gösteren İrlandalı iş insanlarının da iki taraf arasında çok daha fazla iş birliği olanağı bulunduğunu dile getirdiğini aktardı.