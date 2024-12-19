İş Yeri Sahibinin Oğlu Kaçırıldı, 4 Şüpheli Yakalandı - Son Dakika
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İş Yeri Sahibinin Oğlu Kaçırıldı, 4 Şüpheli Yakalandı

Avcılar'da bir iş yeri sahibinin oğlu, 13 milyon fidye için kaçırıldı. 4 şüpheli yakalandı.

19.12.2024 17:18
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Avcılar'da bir iş yeri sahibinin oğlunu kaçırıp 13 milyon fidye isteyen 1'i kadın 4 şüpheli yakalandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, Tahtakale Mahallesi Gaffar Okan Caddesi'ndeki geri dönüşüm alanında hizmet veren iş yeri sahibinin oğlu Sinan Ü'yü (35) polis gibi davranarak kaçıran şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, şüphelilerin olayda kullandıkları otomobilin plakasından aracın kiralık olduğunu tespit etti.

Kimlikleri belirlenen şüpheliler Fatih E. (29), Sedat K. (30), Şahin Ş. (38) ve Sevilay S'yi (20) yakalamak için birçok adrese baskın yapıldı.

Sık sık adres değiştiren zanlılar, bir süre sonra kaçırdıkları Sinan Ü'yü, Silivri Cezaevi yakınlarında yolda serbest bıraktı.

Polis ekipleri, Sinan Ü'yü serbest bıraktıktan sonra Tekirdağ Çerkezköy'e kaçan Fatih E, Sedat K. ve Sevilay S'yi saklandıkları evde, Şahin Ş'yi de İstanbul'da yakaladı.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından, "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma", "yağma", "6136 sayılı kanuna muhalefet" suçlarından adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerin, kaçırdıkları kişinin ailesini telefonla arayarak, polise gitmeleri veya herhangi bir hata yapmaları durumunda istedikleri paraya her seferinde 1 milyon lira ekleyeceklerini söyledikleri, fidyeyi en son 13 milyona çıkardıkları öğrenildi.

Kaynak: AA

istanbul, Avcılar, 3-sayfa, Güncel, Polis, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel İş Yeri Sahibinin Oğlu Kaçırıldı, 4 Şüpheli Yakalandı - Son Dakika

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