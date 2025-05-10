Hakkını aramak için gittiği holding önünde dövülerek öldürüldü! Ailesi adalet istedi - Son Dakika
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Hakkını aramak için gittiği holding önünde dövülerek öldürüldü! Ailesi adalet istedi

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10 yıllık tazminatını alabilmek için gittiği Çalık Holding binası önünde çok sayıda görevli tarafından dövülen ve gittiği hastanede ölen işçi Erol Eğrek'in ağabeyi, "Arka tarafta linç edip, öldürene kadar dövmüşler" dedi. "Bunu mu hak etti? Sokaktaki çocuklar için çikolata cebinde. Kediler için yem cebinde gezen bir çocuk" ifadelerini kullanan ağabey İbrahim Eğrek, adalet istedi.

10.05.2025 18:46  Güncelleme: 21:31
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10 yıllık tazminatını alabilmek için dün öğle saatlerinde gittiği Çalık Holding binasında yaklaşık 10 görevli tarafından dövüldükten sonra gittiği hastanede hayatını kaybeden işçi Erol Eğrek'in yakınları konuştu.

Erol Eğrek'in Ölümü: Ailesi Adalet İstiyor
Erol Eğrek

"ADALET İSTİYORUM"

Kardeşinin hakkını aramak, sesini duyurmak için gittiği holding binası önünde dövülerek öldürüldüğünü belirten İbrahim Eğrek şunları anlattı: "Ayağıyla sapasağlam giden çocuk ceset olarak geldi. Dün beraber yemek yediğimiz kardeşim şu an musallada. Dört tane çocuğu kaldı. Bir eşi kaldı. Bunu kim karşısında duracak? Adalet istiyorum ben... Bunlardan büyük Allah var. Parayla her şey olmaz. Ben de ölene kadar onun yolunda gideceğim. Elbet bu devletin namuslu savcısı da var. Avukatı da var, hakimi de var. Hepsi birisi hesap soracaktır. İlla ki soracaktır.

"LİNÇ EDİP ÖLDÜRENE KADAR DÖVMÜŞLER"

Bu dört tane çocuğunun hakkını yiyenler ne bu dünyada ne öbür dünyada rahat yüzü görmesinler. Bu çocuk sizin için dedi orada savaş verdi. Yarın siz de aynı duruma düşeceksiniz. Patrona mı yaradınız? Adam size hiçbir şey yapmadı. Elindeki tabancayı aldıktan sonra arka tarafa götürüp, linç edip, öldürene kadar dövmüşler. Hiçbir şeyi yok çocuğun. Hastaneden ölüsü geldi. Diyeceğim bu. Bu konuda kim nereye kadar giderse ben de ölene kadar arkasındayım. Devam edeceğim. Nereye varırsa varsın. 'Hastaneye götürdüğümüzde sağlamdı', bilmem ne diye. Utanmadan, sıkılmadan bir daha açıklama yapabiliyorlar. Bunlar da ne Allah korkusu, ne din korkusu kalmış, ne iman korkusu kalmış. Allah'a şükür şuradaki Müslümanların içerisinde hepsine söylüyorum. Adalet, adalet, adalet. Allah herkese adaleti nasip etsin. Çoluk çocuğumuzun hakkı için. Yarınları için.

Erol Eğrek'in Ölümü: Ailesi Adalet İstiyor
İbrahim Eğrek

"BUNU HAK ETMEDİ BENİM KARDEŞİM"

Çocuğu nişanlı, iki ay sonra düğün yapacaktı bu adam. Bunu mu hak etti? Sokaktaki çocuklar için çikolata cebinde. Kediler için yem cebinde gezen bir çocuk. Bir tane aksini iddia eden karşısına çıkamaz. Bir tane kalbini kırdığı adam karşısına çıkamaz. Bunu hak etmedi benim kardeşim. Kendine de zarar vermeyecekti orada. Sadece sesi duyulsun diye ama ben eminim ki bu sesi herkes şu an duydu duyuyor. Sosyal medyada da. Herkes yanımızda olsun. Bu konu sonuna kadar. Çalıklar güçlü değil, biz güçlüyüz. Sermaye güçlü değil, biz güçlüyüz. O yetim çocukların hakkı hiç kimsede kalmasın. Arkamızda kim duruyorsa ben de sonuna kadar gideceğim. Kim olursa olsun. Siyasi miyasi hiçbir şey dinlemiyorum ben. Hiçbir siyasetin şeyi yok. Tarafı yok benim için. Kim yanımızdaysa ben onun yanındayım. Kim yanımızda bizden devam ediyorsa sonuna kadar devam edeceğim. Sen mi büyüksün, biz mi büyüğüz? Göreceğiz güç. Sermaye Çalık. Öbür işçilerin de hakları için. Çocukların da geleceği için. Sonuna kadar gideceğim. Sağlam gitti. Ölü gönderdiler bize ya.."

Erol Eğrek'in Ölümü: Ailesi Adalet İstiyor

"HEPİMİZİ YETİM BIRAKTILAR"

Kızı Zehra Eğrek de üzüntüsünü şu sözlerle dile getirdi: "Hepimizi yetim bıraktılar. Yani daha fazla ne söylenebilir ki? Yürüyerek. Hadi diye video paylaşıyorlar. Şu an hastaneye. Ben az önce gasilhaneden cansız bedenini çıkarıp camiye getirdim. Hiçbir şey değiştirmez, yürüyerek girmesi. Babam darp sonucu öldü. Biz duysun babam darp sonucu öldü."

NE OLMUŞTU?

Çalık Holding'in Türkmenistan'daki tesislerinde çalışırken işten çıkarılınca alması gereken 10 yıllık tazminatını alamadığı gerekçesiyle gittiği Şişli Esentepe'deki holding binası önünde yaklaşık 10 kişi tarafından darp edilen Erol Eğrek, olayın ardından gittiği hastanede hayatını kaybetti.

Erol Eğrek'in Ölümü: Ailesi Adalet İstiyor

SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Erol Eğrek için Güzelyalı Merkez Cami'de ikindi namazına müteakip cenaze namazı kılındı. Törene, vefat eden Eğrek'in yakınları ve vatandaşlar katıldı. Cami avlusunu dolduran kalabalık, gözyaşları ve dualar eşliğinde Erol Eğrek'e son görevini yaptı. Eğrek, cenaze namazının ardından Tuzla Aydıntepe Mezarlığı'nda toprağa verildi.

6 KİŞİ HAKKINDA TUTUKLAMA TALEBİ

Erol Eğrek soruşturmasında gözaltına alınan 6 kişinin savcılık ifadesi tamamlandı. Savcılık, şüphelileri 'kasten öldürme' suçundan İstanbul 12. Sulh Ceza Hakimliği'ne tutuklama istemiyle sevk etti.

Hakkını aramak için gittiği holding önünde dövülerek öldürüldü! Ailesi adalet istedi
Kaynak: ANKA

Çalık Holding, İnsan Hakları, Güvenlik, Politika, 3-sayfa, Güncel, Çocuk, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hakkını aramak için gittiği holding önünde dövülerek öldürüldü! Ailesi adalet istedi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • Oa343862!:
    AKP düzeninin yarattığı hırsız ,güçlü ve zengin sınıfının adalet ve hak arayan bir emekçiye gördüğü reva. Artık şuna iyice inanıyorum sizin Allahiniz ve adletiniz bizimkiyke kesinlikle aynı değil. 15 9 Yanıtla
  • Kayra D723:
    Bunun partiyle alakası yok insanlıkla alakası var hala burda partizanlık yapmak icin birbirini suçlayanlar sizinde yatacak yeriniz yok Allah rahmeti ile muamele etsin 6 10 Yanıtla
  • buhaltii:
    yemin ederim kim vurduya gitti ceza alsalar bile çok az ceza alacaklar bakın şerefim üzerine yemin ediyorum hakimler savcılar zenginin yanında duracaklar ne paralar dönüyor aklınız durur 2 0 Yanıtla
  • Gy224466:
    Kıdem tazminatı için değil. Hakkı olan için utanır el kaldırmaz. 1 0 Yanıtla
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