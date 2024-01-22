İşçi Partisi\'nin Netanyahu hükümetine güven oylaması başarısız oldu

İsrail Meclisi'nde, İşçi Partisi'nin Gazze Şeridi'ndeki esirleri geri getirememesi nedeniyle sunduğu Binyamin Netanyahu hükümetine karşı güveni geri çekme oylaması çoğunluğa ulaşamadı.

The Times of Israel gazetesinin haberine göre, Netanyahu hükümetine karşı gensoru önergesi 120 sandalyelik mecliste 18 oy alarak gerekli 61 oy çoğunluğunu elde edemedi.

Netanyahu hükümetinin koalisyon üyeleri ise önergeyi boykot ederek oylama sırasında genel kurula katılmadı.

İşçi Partisi Milletvekili Efrat Rayten, oylama sonrası, bir devletin vatandaşlarına karşı temel görevinin hayatlarını ve güvenliğini korumak olduğunu belirterek, "Bu kadar sefil bir şekilde başarısız olan hükümete güven olamaz." ifadelerini kullandı.

İşçi Partisi iki gün önce yaptığı açıklamada da, "hükümeti yerinden etmek için gensoru önergesi sunacaklarını" duyurmuştu.

Açıklamada, "İsrail Devleti, İsrail ile Gazze (toprakları) arasında parçalandı ve bu hükümetin hiç umurunda değil." eleştirisinde bulunulmuştu.

Parti açıklamasında, "Netanyahu hükümetinin güvenilmeyecek bir hükümet olduğu ve devrilmesi gerektiği" kaydedilmişti.

İşçi Partisi, İsrail Meclisi'ndeki 120 sandalyeden 4'üne sahip. Partinin başkanlığını eski Ulaştırma Bakanı Merav Michaeli yapıyor.