İşçiler Alacaklarını Aldı

(ANKARA) - Bağımsız Maden İş Sendikası üyesi Doruk Madencilik ve Elazığ ETİ Gümüş işçilerinin alacaklarının ödenmesi talebiyle Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı önünde başlattıkları eylem 18 gün sonra haklarını almalarının ardından sona erdi. Bağımsız Maden-İş Sendikası Avukatı Mürsel Ünder, "An itibariyle direnişimiz kazanımla sonuçlanmıştır ve direnişimizi sonlandırmaya karar verdik. Tüm yasal hakların tamamının anlaşma konusu edildiği bir çerçeveye varıldı. Bu nedenle talebimizle ilgili olarak alacaklarımızın yüzde 100'ü karşılanmış oldu" dedi.

Bağımsız Maden İş Sendikası üyesi Doruk Madencilik ve Elazığ ETİ Gümüş işçilerinin alacaklarının ödenmesi talebiyle başlattıkları eylemleri, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı önünde 18'inci gününde haklarını almaları ile sona erdi.

Bağımsız Maden-İş Sendikası Genel Başkanı Gökay Çakır ve Örgütlenme Uzmanı Başaran Aksu'nun dün tutuklanması nedeniyle işçilerin zafer kutlaması buruk geçti.

İşçilerin zafer kutlamasına çok sayıda siyasi parti, siyasetçi, sivil toplum kuruluşu ve vatandaş katıldı. İşçiler, "Zafer direnen işçinin oldu" sloganı attı.

Bağımsız Maden-İş Sendikası Avukatı Mürsel Ünder, burada yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"An itibariyle direnişimiz kazanımla sonuçlanmıştır ve an itibariyle direnişimizi bütün işçi arkadaşların oy birliğiyle beraber sonlandırmaya karar verdik. Doruk Madencilik'te üç kere işçi arkadaşlar bir hak arama mücadelesi içerisine girmişlerdi. Üçüncüsünde yine Yıldızlar Holding'e bağlı olan Elazığ'daki Eti Gümüş işçileriyle birlikte yürütüldü bu mücadele. Bugün itibariyle biz bu direnişin de talepleri arasında olan tüm taleplerle ilgili olarak bir uzlaşıya vardık. Biliyorsunuz, daha öncesinde Doruk Maden işçilerinden kıdem tazminatları, ücret alacakları ödenmeyen arkadaşlarla ilgili olarak ve Elazığ'daki Eti Gümüş işçilerinin ödenmeyen ücret ve alacaklarıyla ilgili olarak geçen hafta içerisinde ödemeler yapılmıştı. Fakat bu direnişin bir kısım talepleri arasındaydı. Onun dışında da direnişimizin diğer talepleri arasında, bildiğiniz gibi, Çalışma Bakanlığı'nın hazırlamış olduğu rapor içeriğindeki taleplerle ilgili olarak direniş devam etti.

Bu taleplerle ilgili şirketle çeşitli şekillerde müzakerelere girdik, çeşitli şekillerde görüşmeler yapıldı. Şirketle görüştüğümüz aşamaların tamamında müfettiş raporu içeriğindeki tartışmaları bir kenara bırakarak çözüm yöntemi konusunda başka bir çözüm yöntemine girdik. O çözüm yönteminde de bir total ödeme, bizim alacaklarımızın, düşündüğümüz alacaklarımızın karşılığında olan bir total ödeme miktarı vardı. Bu total ödeme miktarı üzerinden anlaştık. Biliyorsunuz, biz sendika olarak tarzımızda kendi başımıza ya da işte oradaki müzakereci heyetin tam yetkisi yoktur görüşmeyle ilgili. Asıl karar alma mekanizması tüm işçilerle beraber alınmıştır. Müzakerenin sonrasında işçilerle yaptığımız toplantıda istisnasız, firesiz bir şekilde, oy birliğiyle, müzakerede belirlenen çerçeve içerisinde belirlenen tutar üzerinden talep konusu tüm yasal hakların tamamının anlaşma konusu edildiği bir şekilde bir çerçeveye varıldı. Bu nedenle talebimizle ilgili olarak alacaklarımızın yüzde 100'ü karşılanmış oldu.

Burada şöyle bir sıkıntımız var, kamuoyunun belki de bu konuda haklı eleştirileri de olabileceğini görüyoruz ama her zaman için açıklıkla yürüttük. Biz alacakların yaklaşık dörtte birlik bir kısmı şu an itibariyle hesabımıza yattı. Kalan kısımları arabuluculuk anlaşması yapılarak, mahkeme ilamı niteliğinde bir belgeyle, arabuluculuk anlaşması yapılarak kırk gün içerisinde toplamda ödenmesine ilişkin bir karar verildi. Bakanlıkların sözleriyle ilgili değil, biz bunlara, bu sözlere kıymet verdik ama bu sözlerin yerine getirilmediği durumda da geri çekildiklerini gördük. Dolayısıyla da bir mahkeme ilamı niteliğinde bir belgeye bağlayarak 40 günlük bir ödeme çerçevesi içerisinde yapıldı. Direnişi sonlandırma ile ilgili de genel çerçevemiz, biz ödememiz hesabımıza geçene kadar, hesabımızda görmeden direnişi sonlandırmayacağımıza karar vermiş olduk. Bugün mesai bitimine doğru, saat 5 civarında bütün arkadaşların ödemelerini, ilk parça olarak ödenmesi taahhüt edilen tüm ödemeler gelmiş durumda."

"BURUK DA OLSA DİRENİŞİMİZDEN ALNIMIZIN AKIYLA ÇIKMANIN GURURUNU YAŞIYORUZ"

Bağımsız Maden-İş Sendikası yöneticisi Volkan Çetin de, "Sendikamız olarak buruk da olsa bir direnişimizden alnımızın akıyla çıkmanın gururunu yaşıyoruz hep beraber. Fakat buruk bir sevinç. Şimdi bu direniş boyunca bu zaferi gölgelemek isteyenler oldu. Bu zaferin bedelini bize ödetmek isteyenler oldu. Ama bilsinler ki biz maden işçisiyiz. Maden işçisi yerin 500 metre, 600 metre altına girdiği her an bir bedel ödeyebileceğinin farkında. Bizim örgütlenme uzmanımız Başaran Aksu'yu, genel başkanımız Gökay Çakır'ı ödeyerek bedel ödetip bir nevi olsa da yolumuzdan döndüreceğini sananlar yanılıyor. Bizim bu bedeller öfkemizi arttırıyor. Yarın daha büyük direnişlerde daha büyük zaferlere ulaşacağız" diye konuştu.

MAHFUZ GÜLERYÜZ: BURUK BİR ZAFER

DEM Parti Eş Genel Başkan Yardımcısı Mahfuz Güleryüz, madencileri kutlayarak, "Büyük bir direnişle, büyük bir sebatla ve büyük bir metanetle bugüne geldiler. Az önce Volkan arkadaşımızın ifade ettiği gibi, hakikaten bedel ödetme koşuluyla Başaran ve Gökay arkadaşlarımızı bu rejim gözaltına aldı, tutuklandı. Buruk bir zafer, sevincimiz buruk ama zaferle çıkmış olmanın onurlu duruşuyla bu eylemi bir kez daha sonuçlandırıyor olmanın haklı sevincini ve gururunu yaşıyoruz" şeklinde konuştu.

BAŞARAN AKSU'NUN MEKTUBU

Bağımsız Maden-İş Sendikası avukatı Saruhan Efe Kadayıfçı da tutuklu Bağımsız Maden-İş örgütlenme uzmanı Başaran Aksu'nun mektubunu okudu. Aksu, mektubunda, "Herkes şunu bilsin ki fabrikalarda, tarlalarda, bürolarda, maden ocaklarında, depolarda çalışanlar, emekliler, çiftçiler, esnaflar, mühendisler, mimarlar, avukatlar arasında aynı ortak duygu var: Holdingçi güçlere karşı yüksek bir nefret! Erdoğan ve holdingçi güçlerden büyük bir kopuşun içerisinde artık açık ki milli iradeyi biz temsil ediyoruz. Madencileriz! Devrimcileriz! Celalileriz!" ifadelerini kullandı.

ERKAN BAŞ: BİZ BİRLEŞTİĞİMİZDE YENİLMEZ BİR GÜCÜZ

TİP Genel Başkanı Erkan Baş ise Başaran Aksu ve Gökay Çakır'ın tutuklanmasına tepki göstererek, "Niye yalan söylüyorsunuz? O insanlar bu mücadeleye önderlik ettikleri için tutuklandılar. O yüzden hiç buruk falan değiliz. Başımız dik. Neyse bedeli, öderiz diye geldik. Bedeli buysa helal hoş olsun ama bir ders daha çıkartsınlar. Ne yaparlarsa yapsınlar, arkalarına istedikleri büyük sermayeyi alsınlar, arkalarına paranın gücünü alsınlar, devletin gücünü alsınlar. Ne istiyorlarsa alsınlar. Biz birleştiğimizde yenilmez bir güçüz. Biz birleştiğimizde, karşımızda kim olursa olsun, bir haklı olduğumuzda, iki birleştiğimizde, karşımızda kim olursa olsun kimse bizi teslim alamayacak. Bu da bu direnişin Türkiye emekçilerine, Türkiye'nin alın teriyle yaşayan tüm onurlu insanlarına bir mesajıdır" dedi.

Açıklamaların ardından işçiler, hatıra fotoğrafı çektirerek alandan ayrıldı.