İşgal altındaki Batı Şeria'da zeytin hasadına yönelik 136 saldırı belgelendi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İşgal altındaki Batı Şeria'da zeytin hasadına yönelik 136 saldırı belgelendi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Filistin Ayrım Duvarı ve Yahudi Yerleşim Birimleriyle Mücadele Heyeti, bu ayın başından bu yana zeytin hasadına yönelik 136 saldırı belgelendiğini duyurdu. BEYDER de İsrail ordusu ve gasbeden İsraillilerin Batı Şeria'da ağaçları söküp arazileri tahrip ettiğini bildirdi.

İsrail ordusu ve Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin, işgal altındaki Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerinde zeytin hasadı sezonu sürerken düzenledikleri saldırılarda Filistinli çiftçilerin arazilerine ulaşmalarını engelleyerek ağaçları söküp arazileri tahrip ettiği bildirildi.

Filistin sivil toplum kuruluşu BEYDER'den yapılan açıklamaya göre, İsrail askerleri, Batı Şeria'nın orta kesiminde Ramallah'ın kuzeydoğusunda bulunan Kefr Malik beldesinde yüzlerce zeytin ağacını söktü ve tarım arazilerini tahrip etti.

Ürün veren ağaçlar ve Filistinli çiftçilerin geçim kaynakları bu saldırılarda zarar gördü.

İsrail ordusu Batı Şeria'nın kuzeyindeki Cenin kentinin güneyinde bulunan Ceba beldesinin arazileri gasbedilerek kurulan Yahudi yerleşimi "Tersele" yakınlarında zeytin toplamaya çalışan Filistinlilere göz yaşartıcı gazla müdahale etti. Çiftçilerin tarım arazilerine ulaşmasını ve zeytin toplamasını engelledi.

Nablus'taki Beyt Furik beldesinin doğusunda yer alan el-Aşr bölgesinde de çiftçiler İsrail güçlerince arazilerinden çıkarıldı. İsrail askerleri Filistinlilerin topladıkları zeytinlere el koyma tehdidinde bulundu.

İsrail ordusu, El Halil'in güneyindeki Susiya köyü yakınlarında bulunan Gazive bölgesindeki tarım için kullanılan yapıları yıktı. İsrail buldozerleri ayrıca El Halil'in kuzeybatısındaki Beyt Ula beldesinde tarım arazilerini tahrip etti ve zeytin ağaçlarını söktü.

Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler de El Halil'in kuzeyindeki Beyt Ummar beldesinin Vad eş-Şeyh bölgesinde bir Filistinliye ait tarım arazisini tahrip etti.

Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, Ramallah'ın doğusundaki Burka köyüne saldırdı.

İsrail askerleri işgal altındaki Kudüs'ün kuzeybatısındaki Beyt Annan beldesine bağlı Huneydik bölgesinde Filistinlilerin zeytin hasadı yapmasına izin vermedi.

BEYDER'den yapılan açıklamada, çiftçilerin arazilerine ulaşmasının engellenmesi, arazilerin tahrip edilmesi ve ağaçların sökülmesinin Filistinlilerin mülklerine zarar verdiği ve tarımsal faaliyetlerini sürdürme imkanlarını tehdit ettiği vurgulandı.

Filistinli çiftçilerin korunması, arazilerine güvenli biçimde ulaşabilmesi ve ürünlerini herhangi bir kısıtlama veya saldırıya maruz kalmadan toplayabilmesinin sağlanması çağrısında bulunuldu.

Filistin Ayrım (Utanç) Duvarı ve Yahudi Yerleşim Birimleriyle Mücadele Heyeti, 12 Ekim'de, bu ayın başından bu yana İsrail ordusu ve Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler tarafından gerçekleştirilen, zeytin hasadı sezonuyla bağlantılı 136 saldırının belgelendiğini duyurmuştu.

Genellikle ekim ayının başında başlayıp kasım ayının sonuna kadar süren zeytin hasadı, binlerce Filistinli ailenin başlıca geçim kaynakları arasında yer alıyor.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ile Doğu Kudüs'te Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda da artış yaşanıyor.

Kaynak: AA
İsrail Ordusuİnsan HaklarıBatı ŞeriaFilistinPolitikaİsrailZeytinGüncelÇevreDünyaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fenerbahçe’yi 6-0 yenen hocadan olay sözler Kimse bunu beklemiyordu Fenerbahçe'yi 6-0 yenen hocadan olay sözler! Kimse bunu beklemiyordu
Fenerbahçe’de 6-0’lık yıkım sonrası öfke patlaması: Kulübü rezil ettin Fenerbahçe'de 6-0'lık yıkım sonrası öfke patlaması: Kulübü rezil ettin
Milyonlarca araç sahibini ilgilendiriyor HGS’de ödeme sistemi değişti Milyonlarca araç sahibini ilgilendiriyor! HGS'de ödeme sistemi değişti
Arda Güler Roma’yı yaktı Gasperini’nin sözleri dünya futbolunu sallayacak Arda Güler Roma'yı yaktı! Gasperini'nin sözleri dünya futbolunu sallayacak
Dünyanın en yavaş penaltısını denedi Sonunda olanlar oldu Dünyanın en yavaş penaltısını denedi! Sonunda olanlar oldu
Böylesi görülmedi Burası İstanbul’un en lüks semtlerinden biri Böylesi görülmedi! Burası İstanbul'un en lüks semtlerinden biri
15:52
Üsküdar Belediye Başkan Vekili Dündar Ziya Gültekin vefat etti
Üsküdar Belediye Başkan Vekili Dündar Ziya Gültekin vefat etti
15:26
Arda Güler Roma’yı yaktı Gasperini’nin sözleri dünya futbolunu sallayacak
Arda Güler Roma'yı yaktı! Gasperini'nin sözleri dünya futbolunu sallayacak
15:16
İstanbul Valiliği’nden yeni uyarı: Yarın kuvvetli yağış olacak
İstanbul Valiliği'nden yeni uyarı: Yarın kuvvetli yağış olacak
15:08
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Uçum erken seçim için tarih verdi
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Uçum erken seçim için tarih verdi
14:51
Görüntü Türkiye’den Bindirdikleri otomobilde genç kıza kabusu yaşattılar
Görüntü Türkiye'den! Bindirdikleri otomobilde genç kıza kabusu yaşattılar
14:40
Bakan Gürlek duyurdu: İstanbul’daki sel felaketine ilişkin soruşturma başlatıldı
Bakan Gürlek duyurdu: İstanbul’daki sel felaketine ilişkin soruşturma başlatıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.10.2026 16:07:11. #7.12#
SON DAKİKA: İşgal altındaki Batı Şeria'da zeytin hasadına yönelik 136 saldırı belgelendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei