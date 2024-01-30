Ağrı\'daki İshak Paşa Sarayı, yarıyıl tatilinde aileleri ağırlıyor

Osmanlı'nın Anadolu'da inşa ettiği en önemli eserler arasında yer alan, Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesindeki İshak Paşa Sarayı, yarıyıl tatilinde çocuklarıyla kültür yolculuğuna çıkan aileleri ağırlıyor.

Türkiye'nin 5137 metreyle en yüksek dağı olan Ağrı Dağı'nın eteklerindeki ilçede yer alan İshak Paşa Sarayı ile çevresi karla kaplandı.

Yaklaşık 2 bin metre yükseklikteki tepelik alanda bulunan saray, çevresindeki Ahmed-i Hani Türbesi, Urartu Kalesi, Ahmed-i Hani Müzesi ve Eski Bayezid Camisi ile her mevsim ziyaretçileri ağırlıyor.

Doğu ile güney tarafı sarp dağ ve kayalıklarla çevrili tarihi yapının yerleşkesinde cami, odalar, surlar, türbe, iç ve dış avlular, divan ile harem salonları bulunuyor.

Osmanlı'nın Lale Devri'nde Anadolu'da inşa ettiği en önemli eserler arasında yer alan ve yüzyıllar geçmesine rağmen ihtişamını koruyan İshak Paşa Sarayı, Osmanlı, Selçuklu ile Barok ve Rokoko mimarisinden izler taşıyor.

Geçen yıl 213 bin yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiği saray bölgesinde, bugünlerde yarıyıl tatili yoğunluğu yaşanıyor.

UNESCO'nun Dünya Miras Geçici Listesi'nde yer alan saray, sömestir tatilinde çocuklarıyla kültür turizmini tercih eden ailelerin Doğu Anadolu'daki duraklarından biri oldu.

"Çok fazla fotoğraf çektik"

İstanbul'dan gelen Selin Güneri, AA muhabirine, çevrede çok fazla kar olduğunu ve bunun manzaraya güzellik kattığını söyledi.

Asırlar önce yapılan sarayın heybetini koruduğunu ifade eden Güneri, "Sarayın kapılarında Selçuklu mimarisinden izler var. Aynı zamanda Barok ve Rokoko mimarilerinden detaylar da var. Mimari açıdan oldukça ilgi çekici bir saray. Çok fazla fotoğraf çektik ve bayağı bir anı kaldı. Ağrı Dağı'nı da gördük, çok etkileyiciydi." diye konuştu.

Ceren Öner ise İshak Paşa Sarayı'na daha önce yaz mevsiminde geldiğini ve yapının kar örtüsüyle de çok güzel olduğunu anlattı.

Denizli'den Havva Çiftçi, bölgenin çok güzel olduğunu belirterek şöyle devam etti:

"Buraya ikinci gelişimiz. Daha önce yaz mevsiminde gelmiştik, kışın da gelmek istedik. Çok güzel, maneviyatı yüksek, muhteşem bir yer. Saray yazın çok farklı ama kışın da muhteşem olmuş. İshak Paşa Sarayı kar örtüsüyle gelinlik giymiş diyebiliriz. Sömestir tatili olduğu için çocuklarımızla tatile geldik. Doğu'yu geziyoruz."

Çocuklardan Kemal Ateş Atak da tatil için halasıyla bölgeye geldiğini ve İshak Paşa Sarayı'nı çok beğendiğini ifade etti.