İsias Otel Davası 3 Aralık'a Ertelendi - Son Dakika
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İsias Otel Davası 3 Aralık'a Ertelendi

İsias Otel Davası 3 Aralık\'a Ertelendi

72 kişinin hayatını kaybettiği İsias Otel davasının duruşması, 3 Aralık'ta yeniden görülecek.

22.10.2024 17:49
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3 ARALIK'A ERTELENDİ

72 kişinin hayatını kaybettiği İsias Otel davasının 4'üncü duruşması 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmaya, tutuklu sanıklar Ahmet Bozkurt, Mehmet Fatih Bozkurt ve Erdem Yıldız bulundukları cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) yöntemiyle katıldı. Duruşmada ayrıca Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ünal Üstel, yaşamını yitiren sporcuların aileleri ile taraf avukatları da hazır bulundu.

Duruşmada savunma yapan tutuklu sanıklardan otel sahibi Ahmet Bozkurt, oğlu ile birlikte 21 aydır tutuklu olduklarını söyledi. Kendisinin de depremzede olduğunu ve otelde yaşanan can kayıplarının kendisinde travma oluşturduğunu belirten Bozkurt, "Ben teknik konulardan anlamam. Bu olayda bizim hiçbir suçumuz yok. Mağdurum, sağlığım gitti, tahliyemi istiyorum" dedi.

Mehmet Bozkurt ise suçlamaları kabul etmeyerek tahliye talebinde bulundu.

Tutuklu sanıklardan Mimar Erdem Yıldız da aylardır kendisine ait olmayan imzanın yer aldığı evraklar üzerinde savunma yaptığını ve masum olduğunu ifade ederek tahliyesini istedi.

Duruşmada otelde hayatını kaybedenlerin yakınları da sorumluların en ağır şekilde cezalandırılmasını istediklerini söyledi.

Duruşma savcısı, bilirkişi raporunun beklenilmesine ve sanıkların mevcut hallerinin devamına karar verilmesini talep etti.

Mahkeme heyeti sanıklar Ahmet Bozkurt, Mehmet Fatih Bozkurt ve Erdem Yıldız'ın tutukluluk hallerinin devamına; diğer 8 sanığın ise adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmasının devamına, hakkında soruşturma izni çıkarılan kamu görevlilerinin dosyalarının akıbetinin öğrenilmesine ve 9 Eylül Üniversitesi'nden talep edilen bilirkişi raporunun beklenmesine karar vererek duruşmayı 3 Aralık tarihine erteledi.

Kaynak: DHA

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