İşiba APEC Aile Fotoğrafına Katılamadı - Son Dakika
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İşiba APEC Aile Fotoğrafına Katılamadı

Japonya Başbakanı İşiba, trafik kazası nedeniyle APEC Zirvesi'nin aile fotoğrafına katılamadı.

18.11.2024 11:49
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Japonya Başbakanı İşiba Şigeru, yoğun trafikte kalınca Asya Pasifik İşbirliği (APEC) Zirvesi'nin aile fotoğrafı çekimine katılamadı.

İşiba'nın, Güney Amerika ülkesi Peru'nun başkenti Lima'da düzenlenen APEC Zirvesi'nin aile fotoğrafında yer almadığı görüldü.

Japonya Kabine Baş Sekreteri Hayaşi Yoşimasa, düzenlediği basın toplantısında, zirvedeki aile fotoğrafında İşiba'nın yer almamasına yönelik soruyu cevapladı.

İşiba'nın mezarlık ziyareti sonrası zirve alanına dönüş yolundaki trafik kazası sonucu yoğun trafiğe yakalandığını ve APEC aile fotoğrafı çekimine katılamadığını belirten Hayaşi, "Mezar ziyareti sonrası toplu fotoğraf çekimine katılmayı planlamıştık ancak trafik kazası sonrası ani trafik sıkışıklığı nedeniyle bu zorlaştı." dedi.

Böylelikle Japon lider, ABD Başkanı Joe Biden ve Çin Devlet Başkanı Şi Cinping dahil APEC liderlerinin yer aldığı aile fotoğrafına giremedi.

Resmi Kyodo ajansının haberinde İşiba'nın, başkent Lima'nın banliyö bölgesindeki Japon asıllı eski Peru Devlet Başkanı Alberto Fujimori'nin mezarına çiçek bıraktığı belirtildi.

Güney Amerika ülkesinde 1990-2000 döneminde devlet başkanlığını üstlenen Japon asıllı Alberto Fujimori, eylülde 86 yaşında hayatını kaybetmişti.

APEC

14-16 Kasım'daki zirvede ekonomik işbirliği, dijitalleşme, eşitsizliklerin azaltılması, kayıt dışı ekonomiyle mücadele ve sürdürülebilir büyüme gibi başlıklar ele alındı.

Pasifik kuşağındaki 21 ekonominin oluşturduğu APEC, ilk zirvesini 1989 yılında toplamıştı. Zirvenin 2025'te Güney Kore'de, 2026'da Çin'de düzenlenmesi planlanıyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İşiba APEC Aile Fotoğrafına Katılamadı - Son Dakika

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