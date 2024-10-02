İşiba, Biden ile İlk Görüşmede İttifakı Güçlendirdi

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Japonya'nın yeni Başbakanı İşiba Şigeru ABD Başkanı Joe Biden ile yaptığı ilk görüşmede, ülkesinin ABD ile ittifakını güçlendirmek istediğini söyledi.

Kyodo News'un haberine göre İşiba, Biden ile telefonda görüştü.

Görüşmede ülkesinin ABD ile ittifakını genişletmek ve daha da güçlendirmek istediğini vurgulayan İşiba, ayrıca Japonya'da konuşlandırılmış ABD birliklerinin işleyişine ilişkin ikili anlaşmaların da yeniden gözden geçirilmesi gerektiğini söyledi.

İşiba, İran'ın İsrail'e yönelik saldırılarını şiddetle kınadığını ve Orta Doğu'daki gerilimin daha fazla tırmanmasını önlemek için adım atmak istediğini de sözlerine ekledi.

Ekim 2021'de göreve gelen Başbakan Kişida Fumio ve kabinesi dün istifa etmişti.

Geçen haftaki parti kongresinde, iktidardaki Liberal Demokrat Parti (LDP) liderliğine seçilen İşiba Şigeru dün mecliste başbakan seçilmişti.