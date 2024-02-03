IŞİD\'e yönelik operasyonda 12 şüpheli gözaltına alındı

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İstanbul merkezli 3 ilde terör örgütü IŞİD'e yönelik gerçekleştirilen operasyonda, 12 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında İstihbarat Şube Müdürlüğü ve MİT Başkanlığı tarafından koordineli yapılan çalışmada, terör örgütü IŞİD'in sözde Horasan Vilayeti (İSKP) Türkiye yapılanmasıyla bağlantılı olduğu bilgileri bulunan 20 şüphelinin yakalanması amacıyla İstanbul merkezli; Kocaeli ve Yalova'daki birer adres ile İstanbul'da 8 ilçe olmak üzere toplam 23 adrese yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Yapılan arama sonucunda, 12 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Öte yandan adreslerde yapılan aramalarda 26 bin 000 dolar, yaklaşık 350 gram altına el konuldu.