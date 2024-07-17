İşitme engelli öğrenci Türkiye derecesiyle ailesini gururlandırdı - Son Dakika
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İşitme engelli öğrenci Türkiye derecesiyle ailesini gururlandırdı

Isparta'da yaşayan işitme engelli Irmak Kılınçarslan, YKS'de elde ettiği Türkiye derecesiyle ailesini gururlandırdı. Kılınçarslan, doktorluk hayaline bir adım daha yaklaştı.

17.07.2024 12:29
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Isparta'da yaşayan işitme engelli Irmak Kılınçarslan, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (YKS) elde ettiği Türkiye derecesiyle ailesini gururlandırdı.

Halıkent Mahallesi'nde yaşayan Isparta Süleyman Demirel Fen Lisesi öğrencisi 18 yaşındaki Kılınçarslan, doğuştan "Çift Kulak Microtia" hastası. Çift taraflı kulak kepçeleri olmayan Kılınçarslan, doğduğunda hiç duyamıyordu.

Doktorların 'konuşamaz, cümle kuramaz, sadece birtakım sesler çıkarabilir' dediği Kılınçarslan, küçüklüğünde geçirdiği ameliyatlar sonucu kafatasına takılan işitme cihazı sayesinde duyabiliyor. Anne, baba ve özel eğitim desteğiyle konuşmayı öğrenen Kılınçarslan ilkokul, ortaokul ve lisede başarılı bir eğitim dönemi geçirdi.

YKS öncesi sıkı bir çalışma programı uygulayan Kılınçarslan, okuldan sonra akşamları kent kütüphanesinde ders çalışarak binlerce soru çözdü.

Kılınçarslan, sınavdan önce son iki ay, okuldan sonra evinde kamp sürecine girerek Y- TYT Türkiye 67'ncisi ve Y-SAY Türkiye 150'ncisi olarak, çok istediği doktorluk mesleğine bir adım daha yaklaştı.

Başarısıyla ailesinin göğsünü kabartan Kılınçarslan, AA muhabirine, küçüklükten beri hayalinde doktorluk mesleği olduğunu söyledi.

Hastalığının, doktorların mesleklerini icra ederken kullandıkları stetoskop cihazını takmasına engel olduğunu belirten Kılınçarslan, "10'uncu sınıfta biri bana 'doktor olamazsın' demişti. Bu beni çok üzmüştü ama ne olursa olsun motivasyonumu asla kaybetmedim ve doktorluğun peşini asla bırakmadım. Araştırmaya devam ettim. 11'inci sınıfta okul bizi Ankara'ya Hacettepe Üniversitesi'ne geziye götürmüştü. Orada durumumu anlattım. 'Sen doktor olabilirsin.' dediler. Yeni stetoskop modelleri çıkmış ve onları alarak doktorluk yapabilirmişim. Bunu duyunca çok sevindim." ifadelerini kullandı.

Kılınçarslan, sınavın açıklanmasını sabırsızlıkla beklediğini dile getirerek, "Sabah saat 07.30 civarında annem ve kardeşim, YKS açıklanmış diye beni uyandırdı. Bir baktım derece yapmışım. TYT Isparta il birincisiyim, sayısalda da Türkiye 150'ncisi olmuşum. Bu benim için güzel bir başarı." diye konuştu.

"Bu hayatta her şey bazen bitmiyor"

Hasta ve engellilere yardım etmek için doktor olmak istediğini vurgulayan Kılınçarslan, "Birinci tercih sırama Hacettepe Tıp Fakültesini yazacağım. İnşallah olur ve iyi bir doktor olarak insanlara yardım edebilirim." dedi.

Kılınçarslan, engelli bireylere seslenerek, şöyle konuştu:

"Bu hayatta her şey bazen bitmiyor. Bazen devam etmek gerekiyor. Azmetmek gerekiyor. Hayatı sevmek gerekiyor. Belki biz hayata dezavantajlı başladık ya da hayatımız bir anda alt üst oldu gibi düşünüyoruz ama azimle bu hayatın akışını değiştirebiliriz. Ben değiştirdiğimi düşünüyorum. 'Konuşamaz' denilen bir çocukken şu an buradayım ve size seslenebiliyorum. Bu benim için çok güzel bir başarı ve sizin de bunları başaracağınıza gerçekten inanıyorum. Kulaklarım olmamış veya gözlerimde problem var diyerek hayattan vazgeçmek bence doğru bir şey değil. Engelimizi engel olarak değil de bir basamak olarak düşünmek gerekiyor."

Baba Ramazan Kılınçarslan da doğuştan işitme engelli kızının başarısıyla büyük sevinç yaşadığına değinerek, "Zeki bir kız zaten, azmi de çok fazla, hırsı da var. Zaten LGS sınavında Türkiye'de ilk bine girmişti. Kızımın tıp fakültesini de başaracağını ve çok iyi bir doktor olarak yetişeceğini düşünüyorum. İnsanlığa, vatana ve millete hayırlı olur." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Isparta, Türkiye, Eğitim, Güncel, Son Dakika

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