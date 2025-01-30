İskandinav Ülkeleri NATO Destekçiliğini Vurguladı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

İskandinav Ülkeleri NATO Destekçiliğini Vurguladı

NORDEFCO üyeleri, Helsinki'de askeri işbirliğini güçlendirme kararlılıklarını açıkladı.

30.01.2025 17:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İskandinav Savunma İşbirliği (NORDEFCO) üyeleri Danimarka, Finlandiya, İzlanda, Norveç ve İsveç, NATO'nun bölgesel girişimlerini desteklemek amacıyla askeri işbirliğini güçlendirme konusundaki kararlılıklarını bir kez daha ortaya koyduklarını vurguladı.

NORDEFCO ülkelerinin savunma bakanları, Finlandiya'nın başkenti Helsinki'de düzenlenen toplantının ardından ortak açıklama yaptı.

Açıklamada, NATO üyesi olarak İskandinav ülkelerinin "birbirlerine ve diğer müttefik ülkelere destekte bulunacağı ve NATO'nun her bir parçasının korunacağı" vurgulandı.

Açıklamada, askeri işbirliği artırılarak NATO'nun "bölgesel savunma girişimlerine" destek verileceğinin altı çizildi.

" Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik sergilediği hasımca tutumu dolayısıyla bölgede artan belirsizlik karşısında bir ve güçlü" kalınması gerektiği belirtilen açıklamada, Ukrayna'ya verilen "sarsılmaz destek" vurgulandı.

2009 yılında kurulan NORDEFCO, üye ülkelerin savunma kabiliyetlerinin geliştirilmesini ve işbirliğinin teşvik edilmesini hedefliyor.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, İskandinav Ülkeleri, Finlandiya, Danimarka, Politika, Güvenlik, Helsinki, Ukrayna, İzlanda, Savunma, Norveç, Güncel, Rusya, İsveç, Dünya, Nato, Son Dakika

Son Dakika Güncel İskandinav Ülkeleri NATO Destekçiliğini Vurguladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

00:21 Ciro Immobile, Hollanda’da kabusu yaşadı Ciro Immobile, Hollanda'da kabusu yaşadı
23:50 Akademisyen Çiğdem Bayraktar Ör gözaltına alındı Akademisyen Çiğdem Bayraktar Ör gözaltına alındı
22:47 Filistinli 12 yaşındaki Tesnim’den Cumhurbaşkanı Erdoğan’a duygu dolu mektup Filistinli 12 yaşındaki Tesnim'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a duygu dolu mektup
21:05 İstanbul ve çevresinde korkutan gelişme: Mecbur olmadıkça camları açmayın İstanbul ve çevresinde korkutan gelişme: Mecbur olmadıkça camları açmayın
20:51 Kassam Tugayları lideri Muhammed ed-Dayf hayatını kaybetti Kassam Tugayları lideri Muhammed ed-Dayf hayatını kaybetti
09:26 Yıldız futbolcunun antrenörü bombayı gece yarısı patlattı: Onu bizzat Mourinho istedi Yıldız futbolcunun antrenörü bombayı gece yarısı patlattı: Onu bizzat Mourinho istedi
09:23 Altın fiyatları Fed’in faiz kararıyla hareketlendi Altın fiyatları Fed'in faiz kararıyla hareketlendi
09:20 Öğretmenler artık 14 aylık eğitim için 400 bin TL alacak Öğretmenler artık 14 aylık eğitim için 400 bin TL alacak
09:14 Trump, ABD’yi sarsan uçak kazası sonrası kuleyi suçladı Trump, ABD'yi sarsan uçak kazası sonrası kuleyi suçladı
09:14 Otomotiv devi Mazda 28 yıl sonra logosunu değiştirdi Otomotiv devi Mazda 28 yıl sonra logosunu değiştirdi
09:09 Kim nasıl turlar İşte tüm takımlarımızın UEFA Avrupa Ligi ihtimalleri Kim nasıl turlar? İşte tüm takımlarımızın UEFA Avrupa Ligi ihtimalleri
09:08 Araç sahipleri dikkat Ödemeyene haciz uygulanacak Araç sahipleri dikkat! Ödemeyene haciz uygulanacak
08:38 Melisa Aslı Pamuk ile Yusuf Yazıcı’dan müjdeli haber İlk bebeklerini kucaklarına aldılar Melisa Aslı Pamuk ile Yusuf Yazıcı'dan müjdeli haber! İlk bebeklerini kucaklarına aldılar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.01.2025 00:45:41. #1.13#
SON DAKİKA: İskandinav Ülkeleri NATO Destekçiliğini Vurguladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.