İskandinav Ülkeleri ve Kanada'dan Ukrayna'ya Destek

İskandinav ülkeleri Danimarka, Finlandiya, İzlanda, Norveç ve İsveç ile Kanada, Rusya- Ukrayna Savaşı'nı sona erdirme çabalarını memnuniyetle karşıladıklarını belirterek, Ukrayna'ya desteklerini güçlü bir şekilde sürdürecekleri mesajını verdi.

5 İskandinav ülkesi ve Kanada'nın dışişleri bakanları, Finlandiya'nın Espoo kentinde bir araya geldi.

Finlandiya Dışişleri Bakanlığı, toplantının ardından bir ortak açıklama yayımladı.

Açıklamada, ilgili ülkeler, Ukrayna'ya desteklerini bildirdi.

ABD, Avrupa ve Kanada'nın Ukrayna'ya güvenlik garantisi sağlanması yönündeki çabalara destek verdiği ifade edilen açıklamada, bu garantileri güçlendirmek için "Gönüllüler Koalisyonu" ile aktif bir koordinasyon sağlama sözü verildi.

Açıklamada, Ukrayna'nın, üçüncü ülkelerle işbirliği konusunda hiçbir sınırlamaya tabi tutulmaması gerektiği vurgulandı.

Ukrayna'daki barışın Ukrayna olmadan müzakere edilemeyeceği vurgusu yapılan açıklamada, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında doğrudan müzakereye de destek verildiği aktarıldı.

Açıklamada, Ukrayna'nın, kendi kararlarını kendisinin vereceği, Rusya'nın Ukrayna'nın Avrupa Birliği (AB) ve NATO'ya katılımını engelleme yetkisine sahip olmadığı kaydedilerek, "Ukrayna'ya güçlü desteğimizi sürdüreceğiz." denildi.

Ukrayna'ya askeri desteğin "stratejik bir öncelik" olduğu aktarılan açıklamada, Rusya'ya yönelik baskının devam ettirilmesi gerektiği kaydedildi.