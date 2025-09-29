İskenderun'da Feci Kaza: 3 Ölü, 3 Yaralı - Son Dakika
İskenderun'da Feci Kaza: 3 Ölü, 3 Yaralı

İskenderun\'da Feci Kaza: 3 Ölü, 3 Yaralı
29.09.2025 01:41
Kontrolden çıkan otomobil, yaya grubuna çarparak devrildi; 3 kişi hayatını kaybetti.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin kaldırımda yürüyen yayalara çarparak devrilmesi sonucu 3 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Sürücüsü henüz öğrenilemeyen 38 RS 018 plakalı otomobil, Prof. Dr. Muammer Aksoy Caddesi'nde, kaldırımda yürüyenlere çarparak devrildi. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

YAYALARDAN 3'Ü HAYATINI KAYBETTİ

Kazada, kaldırımda yürüyen 4 kişiye çarptıktan sonra devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı. Sağlık ekipleri yayalardan 3'ünün hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralı 3 kişi ise ambulanslarla İskenderun Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA

