Tartıştığı kardeşinin kulağını ısırarak kopardı

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Hatay'da bir kişi kavga ettiği kardeşinin kulağının bir bölümünü ısırarak kopardı.

KARDEŞİNİN KULAĞINI ISIRARAK KOPARDI

Alınan bilgiye göre, Savaş Mahallesi'nde E.K. (55) ile kardeşi İ.K. (52) arasında henüz belirlenemeyen sebeple tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine E.K, İ.K'nin kulağını ısırarak bir bölümünü kopardı. Bu sırada E.K de başından yaralandı.

İKİSİ DE HASTANEYE KALDIRILDI

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralıları İskenderun Devlet Hastanesine kaldırdı. İ.K'nin olay sırasında kopan kulağının parçası sağlık ekiplerince hastaneye götürülerek dikildi. Yaralılar tedavilerinin ardından taburcu edildi.