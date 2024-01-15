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Tartıştığı kardeşinin kulağını ısırarak kopardı - Son Dakika
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Tartıştığı kardeşinin kulağını ısırarak kopardı

Hatay'ın İskenderun ilçesinde bir kişi tartıştığı kardeşinin kulağının bir bölümünü ısırarak kopardı. Olayda yaralanan her iki kardeş de hastaneye kaldırıldı.

15.01.2024 - 23:15,  Güncelleme: 00:24
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Hatay'da bir kişi kavga ettiği kardeşinin kulağının bir bölümünü ısırarak kopardı.

İskenderun'da Kardeş Kavgası: Kulağını ısırarak kopardılar

KARDEŞİNİN KULAĞINI ISIRARAK KOPARDI

Alınan bilgiye göre, Savaş Mahallesi'nde E.K. (55) ile kardeşi İ.K. (52) arasında henüz belirlenemeyen sebeple tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine E.K, İ.K'nin kulağını ısırarak bir bölümünü kopardı. Bu sırada E.K de başından yaralandı.

İskenderun'da Kardeş Kavgası: Kulağını ısırarak kopardılar

İKİSİ DE HASTANEYE KALDIRILDI

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralıları İskenderun Devlet Hastanesine kaldırdı. İ.K'nin olay sırasında kopan kulağının parçası sağlık ekiplerince hastaneye götürülerek dikildi. Yaralılar tedavilerinin ardından taburcu edildi.

İskenderun'da Kardeş Kavgası: Kulağını ısırarak kopardılar
Tartıştığı kardeşinin kulağını ısırarak kopardı
Kaynak: AA
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İskenderun, Hatay, Olaylar, Güvenlik, Şiddet, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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