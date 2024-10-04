İskenderun'da Karides Bolluğu - Son Dakika
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İskenderun'da Karides Bolluğu

İskenderun\'da Karides Bolluğu

İskenderun'da karides fiyatları sınıflara göre değişiyor, balık fiyatları ise düştü.

04.10.2024 13:48
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HATAY'ın İskenderun ilçesinde av sezonu 15 Eylül'de başlarken, balıkçı ağları karidesle doldu. Karides fiyatları sınıflarına göre değişirken, balık fiyatları da düştü.

Doğu Akdeniz'de av sezonu 15 Eylül'de başlarken, balıkçılar 'Vira bismillah' diyerek ağlarını serdi. Karides bolluğu yaşanan Hatay'ın İskenderun ilçesinde jumbo karidesin 950, birinci sınıf karidesin 800, daha düşük sınıf karidesin 300-450 lira arasında alıcı bulduğu kaydedildi. Hatay Su Ürünleri Kooperatifleri Birlik Başkanı Habib Yücel Dalgıç, "Karides bolluğu yaşanıyor. Bu bolluk fiyatların da düşük seyretmesine neden oldu. Aynı zamanda İran'dan yapılan karides ithalatı da sektörü olumsuz etkiledi" dedi.

'FİYATLAR ARTACAK' UYARISI

İskenderun Balık Satış Entegre Tesisleri Kooperatif Başkanı Mehmet Ali Aytekin de "Karides bolluğu yaşıyoruz. Karides fiyatları sınıfına göre değişiyor. Jumbo karides 950 lira, birinci sınıf karideslerin 800 lira, daha düşük sınıf karidesler ise 300-450 lira arasında satılıyor. Balıkçı esnafı olarak halkı, uygun fiyatlı karides tüketmeye davet ediyoruz. 1 ay sonra bu karidesi bulamazsınız, fiyatlar çok artacak" diye konuştu. Diğer balık fiyatlarına ilişkin de bilgi veren Aytekin, gümüş balığın kilosunun 300-350 liradan 150 liraya, barbun fiyatının 450 liradan 250 liraya düştüğünü söyledi. Balıkçı esnafı da fiyatların yarı yarıya düştüğünü ve talebin iyi olduğunu dile getirdi.

Haber Kamera Ufuk AKTUĞ/İSKENDERUN(HATAY),

Kaynak: DHA

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