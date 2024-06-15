Hatay'ın İskenderun ilçesinde, ekipler, Kurban Bayramı tatili dolayısıyla yol kontrol ve denetimlerini sürdürüyor.
Hatay Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şubesi ekipleri, vatandaşların Kurban Bayramı'nı huzur ve güven içinde geçirmesi ve trafik kazaların önlenmesi amacıyla çalışma başlattı.
Ekipler, bayram tatili nedeniyle yoğunluğun olduğu güzergahlarda denetim gerçekleştirdi.
Sürücüleri, trafik kurallarına uymaları konusunda uyaran ekipler, bilgilendirici broşür de dağıttı.
Son Dakika › Güncel › İskenderun'da Kurban Bayramı denetimleri sürüyor - Son Dakika
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